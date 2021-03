Este miércoles, una pareja de adultos mayores provenientes de Mar del Plata, fue protagonista de un accidente en la aerosilla de Los Cocos. El hombre y la mujer, ambos mayores de 60 años, iniciaban el recorrido cuando la silla en la que viajaban se desprendió, provocando que ambos cayeran entre dos y tres metros al vacío.

Inmediatamente ambos abuelos fueron rescatados por bomberos, efectivos policiales, y también asistidos por personal de emergencia. Afortunadamente sufrieron heridas leves, y a las pocas horas ya tenían el alta médica.

Sin embargo el susto fue muy grande: “Si hubiera ocurrido en otro sector, hubiera sido fatal”, expresó Nestor, el turista marplatense en diálogo con Telenoche. Además, relató que fue una sorpresa, ya que la silla funcionaba con normalidad y en ningún momento del paseo escucharon un ruido extraño.

Aerosilla de Los Cocos

“La silla venía perfecta y en un momento se desplomó. Fue en milésimas de segundo. Al caer, quedamos sentados en la silla. Me pareció una película, que no estábamos viviendo eso. Los dos en el suelo con dolores intensos. Una sensación nunca vivida, no reaccionás porque no lo podés creer”, se sinceró Néstor.

El abuelo manifestó no tener resentimiento y aseguró que con su señora “tienen mucho sentido común y creen en las fatalidades”. “Lo grande de esto es que estamos vivos”, dijo.

Asimismo, agradeció a los bomberos, al personal de emergencias y a todos los que los asistieron. La pareja continuará en reposo por unos días, pero manifestaron que tienen ganas de seguir recorriendo las Sierras de Córdoba.