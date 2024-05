Lago San Roque: importante obra presentada por el Municipio de Carlos Paz

El municipio de Villa Carlos Paz presentó días atrás el plan integral de obras de infraestructura y saneamiento del lago San Roque.

Allí se dio a conocer el proyecto integral “Obra de Jerarquización Céntrica, Turística y Ambiental”, con una doble inversión: por un lado, incluye una “moderna revalorización y un nuevo circuito de costa” en la zona céntrica de la ciudad. El Municipio ya comenzó con algunos trabajos en el área y realizará este paseo con fondos municipales.

Avilés pidió apoyo a la provincia por el Lago San Roque. Foto: Prensa VCP

Por otro lado, se pidió audiencia con el Gobernador Martín Llaryora para que ejecute con una inversión provincial la obra del azud nivelador, que es un dique que proporcionará un nivel del agua más estable; y un sistema de oxigenación con espectáculo de agua y luces.

El director de la cuenca encendió la polémica y “las alarmas sonaron” en el ámbito provincial

En ese contexto, habría quedado “mal parado” el director de la cuenca Emilio Iosa, ya que ante el esquema de gobernación habría presentado esta propuesta como algo novedosa y además de su autoría, lo que provocó sorpresa en profesionales de la ciudad, instituciones y empresarios.

Estas propuestas y sus derivaciones se vienen presentando desde hace años en Villa Carlos Paz por parte de profesionales y académicos y en diferentes instancias de participación como fue el Plan de la Villa. Incluso fue presentado por el propio Avilés en el 2011, 2016, y en 2019 por el ex intendente Daniel Gómez Gesteira.

El funcionario de Llaryora habría quedado expuesto ante el propio gobernador, ya que presentó un proyecto de “aguas danzantes” durante su campaña a intendente de Carlos Paz (incluso con un show fuera de la jurisdicción de Carlos Paz) y lo mostró como algo novedoso y de autoría propia. Pero además, esa “maquillada” propuesta no resuelve la problemática del Lago San Roque, que son las obras de infraestructura internas de cloacas en las localidades de toda la cuenca.

Algo similar sucedió con las primeras acciones de mitigación que efectuó en el San Roque, ejecutando el mismo protocolo de acción que Villa Carlos Paz realizaba desde el 2017, aunque manifestando que se trataban de diferentes y modernas acciones de biorremediación.

Sec. Carla Livelli Foto: Prensa VCP

“El Dr. Iosa miente. Estos proyectos han sido presentados a distintas administraciones provinciales y no solo por el Municipio sino por instituciones intermedias y profesionales. En el Plan de la Villa 2020 ya había un proyecto así, por ejemplo”, señaló a medios locales la Secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli.

Livelli explicó que la mayoría de los especialistas que han trabajado en soluciones para el embalse han propuesto ideas similares, enfocadas en la oxigenación del agua.

“El que se arrogue estos proyectos le está mintiendo a la gente, nosotros no entramos en esa lógica del engaño. Nosotros hemos propuesto estos proyectos que son producto del trabajo de la sociedad de Carlos Paz desde hace mucho tiempo. Lo que creo es que Iosa no lo conocía porque no vivía en Carlos Paz asique era ajeno a lo que ocurría en la ciudad”, sentenció.

“Estas declaraciones tienen que ver que se está viendo desenmascarado, y se puso en evidencia que esa presentación fallida del proyecto no era algo innovador, sino que era un proyecto más de todos los que se presentaron. Hoy hace estás declaraciones por la amenaza de ser descubierto en sus mentiras ante el Gobernador”, completó.