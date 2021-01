Sonia Nievas, directora del Hospital Regional Domingo Funes y titular del COE Punilla, visitó este martes el Hospital Municipal Dr. Oscar Vignaroli de La Cumbre. “El motivo de la visita al hospital es hacer un reconocimiento del lugar, para ver qué posibilidades tienen de ampliar la cobertura y tener internaciones cortas y de baja complejidad de pacientes Covid de La Cumbre y alrededores”, indicó.

Luego del relevamiento, la doctora destacó el buen estado del nosocomio, por lo que efectivamente recibirá pacientes con el virus, ante la llegada de “la segunda ola”. “Dada la situación epidemiológica que estamos observando, no sólo en la región de Punilla si no en toda la provincia con el incremento de los casos, nos va a llevar a que los hospitales del interior tengan una parte Covid y otra no Covid”, resaltó.

Asimismo, expresó que todavía la pandemia no concluyó y que hay que insistir con los cuidados de distanciamiento social, uso del barbijo y sobre todo el lavado de manos. “El Covid no desapareció, la enfermedad sigue entre nosotros”, por eso recomendó evitar salidas innecesarias y ante la presencia de síntomas consultar a la autoridad sanitaria y cumplir con los protocolos, como respetar los días de aislamiento y la realización de test.