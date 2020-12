A pesar de que el fin de semana “XXL” todavía no finalizó, ya se realizó un balance de la ocupación turística en el Valle de Punilla, y el resultado fue positivo. En Carlos Paz, de las 55 mil plazas que tiene la localidad, se ocupó un 35%. En cuanto a los hoteles de cuatro o cinco estrellas, se registró un movimiento que alcanzó el 90%. La falta del servicio del transporte interurbano, influyó bastante, ya que no todos contaban con un vehículo particular para trasladarse.

Por otro lado, en las localidades del Valle de Punilla también hubo buena afluencia de turistas cordobeses. Según informó Cadena 3, el intendente de La Falda Javier Dieminger, indicó que hubo alrededor de un 55% de ocupación en hoteles y un 70% en cabañas.

Ciudad de La Falda Vía Carlos Paz

“Está siendo un fin de semana espectacular. Los comerciantes están contentos. Estamos surcando el lunes feriado con mucho movimiento. Los controles que se ha realizado arrojaron que se están respetando las medidas de sanidad”, expresó Dieminger a Cadena 3.

Por su parte, el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, indicó que la ocupación en esa localidad rondó el 55%.”Esto se debe a que todos los cabañeros querían probar. Actuar de la mejor manera y cumpliendo las normas”, manifestó.

Huerta Grande\u002E (Foto: web)\u002E

En La Cumbre, el intendente Pablo Alicio señaló que hubo 46% de plazas ocupadas con un promedio de tres noches de pernocte. También dijo que no hubo ninguna consulta de turistas en el hospital de la zona.

Por otro lado, Abdel Chariff, secretario de Turismo de Valle Hermoso, explicó que en su localidad hubo “mucho movimiento” desde el Camino del Cuadrado. “Recibimos a los turistas con protocolos y normas de bioseguridad. Hubo una muy buena ocupación en cabañas y hosterías”, concluyó.