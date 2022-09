Faltazo al Pleno de Gobierno en Carlos Paz: planean descontar parte de la dieta a los Concejales de la oposición que se ausentaron

Varias sillas quedaron vacías en el Pleno de Gobierno que se realiza está mañana de Villa Carlos Paz. Sucede que varios concejales de la oposición, Ribetti, Lassaga, Quaranta y Molina, pegaron el faltazo y ahora desde el Concejo de Representantes, en conjunto con el ejecutivo, están evaluando una sanción por incumplir las “funciones de funcionario público”.

El Pleno de Gobierno es un espacio de reunión y diálogo que se realiza aproximadamente cada 3 meses entre todos los representantes de la ciudad. Allí se tratan los temas que los mismos concejales proponen, lo que implica una instancia de gran valor institucional.

Carlos Paz. Faltazo el Pleno de Gobierno Foto: Vía País

Soledad Zacarías, presidenta del Concejo de Representantes de la ciudad de Villa Carlos Paz, recalcó la importancia institucional de esta reunión, y por lo tanto, lo esencial que resulta la presencia de quienes representan a los vecinos de la ciudad. “Lamentablemente hoy no tenemos la presencia de varios concejales que no dieron ningún tipo de expliación sobre su ausencia. La convocatoria se hace siempre 15 días antes y no participaron ni siquiera de plantear algún punto dentro del temario”, expresó la autoridad máxima del Concejo.

Por su parte, Dario Zeíno, secretario de Gobierno, explicó que se trata de una instancia establecida por la Carta Orgánica de la ciudad, por lo tanto, faltar implica una falta de respeto para los vecinos y a las instituciones. “Para que se entienda; no están viniendo a trabajar. Básicamente no están cumpliendo las tareas por las cuales los vecinos les pagan un sueldo”, indicó Zeíno.

Por otro lado, el funcionario señaló que el Pleno se desarrolla igual porque hay quórum. “Mientras haya quórum el pleno se realiza y lo vamos a hacer tal cual se establece la ordenanza, con 3 horas de reunión”.