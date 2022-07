Culminó el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, cometido en abril de 2020 en Capilla del Monte y el único acusado, sin pruebas, quedó absuelto. Con este medida, tanto la querella como la defensa, dan un paso adelante en tanto era lo que buscaban probar desde un principio: la inocencia de Bustos, la falta de prubas y las irregularidades de la investigación.

Lo primero ya ocurrió, aunque el joven estuvo preso más de 2 años en el penal de Cruz del Eje sin pruebas que avalen su culpabilidad. Ahora resta saber que va a ocurrir con las insuficencias e inconsistencias de la investigación que llevó adelante la fiscal Paula Kelm.

Alegatos y sentencia en el juicio por el crimen de Cecilia Basaldua en Capilla del Monte. Abogada defensora y acusado (Telam/Laura Lescano)

El último día del juicio

La última audiencia de este juicio estaba signada por la incertidumbre. En ese marco, durante los alegatos el fiscal de instrucción, Sergio Cuello expresó: “Realmente me gustaría encontrar una prueba objetiva contra Lucas. Me encantaría tener un ADN positivo, tener sangre, huellas. En la escena no había ni un yuyito, el paso del tiempo llevó a eso. Borrando huellas de pruebas”. Sus dichos eran coherentes con aquella intervención inicial en la hizo hincapié en la carencia probatoria, sin embargo al momento de los alegatos Cuello solicitó cadena perpetua para Bustos, basándose en indicios.

Los padres de la víctima y la defensa mostraron indignación ante el alegato del fiscal y el juez y ex policía, Carlos Escudero, expulsó de la sala Daniel Basaldúa, el papá de la víctima “por realizar gestos inapropiados”, mientras Cuello dirimía su resolución. Natalia di Marco que integra el equipo de Justicia y Verdad por Cecilia habló sobre la expulsión en la Radio Muchas Voces: “esto es un escalón más de los maltratos, violencias, irregularidades y arbitrariedades que han tenido que sufrir además del brutal dolor de la pérdida de Cecilia”.

Finalmente, en los alegatos del jurado popular se pidió la absolución de Bustos. Acto seguido, Susana Reyes tomó la palabra y expresó: “Todo este mamarracho, este expediente, lo hemos vivido en carne propia. Me ha desilusionado este señor Fiscal, todo lo que escuché fue escucharla a Paula Kelm, quiero que se le haga el juicio político. Acá atrás hay algo grande, hay trata, droga, hay algo feo. La palabra justicia está mal nominada, todo lo que hicieron acá es injusticia”.