Si algo caracteriza la temporada de verano en Carlos Paz, es la noche. Con casi todas las actividades habilitadas, los boliches de la ciudad continúan esperando la “luz verde”, para no sólo, salir adelante de la crisis económica que significa estar nueve meses cerrado, si no también, para cubrir una demanda que hoy está empapada de clandestinidad.

VíaCarlosPaz dialogó con Eduardo Giordano, empresario referente del turismo y propietario de la disco Keops, y dijo: “no estamos de acuerdo con el acta que se firmó, todavía no tenemos confirmación si eso va a ser una resolución, un DNU, o un cambio de ordenanza. Nosotros nos remitimos a la Municipalidad de Carlos Paz, presentamos un protocolo de 14 hojas y estamos esperando que el Intendente consulte con el COE”.

Eduardo Giordano\u002E

Recordemos que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) actualmente funciona como órgano de sugerencia, y no de decisión. “Nos sorprende esta noticia, totalmente en desacuerdo y si fuera así nosotros, las cuatro discotecas de Carlos Paz que somos Molino Rojo, Khalama, Keops y Zebra vamos a presentar un amparo”, continuó Giordano.

Despedida del colegio Iess en Zebra

Además, agregó que los dueños de las discotecas de la ciudad están agrupados, y que trabajaron en conjunto para diseñar el protocolo, “lo presentamos con nuestros cuatro ingenieros en seguridad y está muy bien hecho, así que realmente pensamos que si no lo han leído, no lo han analizado, no pueden tomar este tipo de medida, por lo menos en lo que es nuestra jurisdicción”.

Molino Rojo Carlos Paz

Eduardo remarcó que con la capacidad que tienen pueden abrir tranquilamente. “Estamos de igual a igual con otro tipo de habilitaciones que existen, sobre todo con el distanciamiento social que hay en los bares, las cervecerías y la peatonal de Carlos Paz. Vamos a estar presentando un amparo si esto no toma otra dirección”, concluyó.