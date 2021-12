25 años estuvo Diego Concha al frente del cuartel de Bomberos de Icho Cruz. En los últimos días, el ex director de Defensa Civil de la provincia fue detenido a causa de las denuncias que su ex pareja realizó en su contra. A ese hecho, se sumó otra denuncia por abuso sexual y el abogado que lo defendía decidió renunciar. En este sentido, la comisión directiva de los bomberos voluntarios en la que Concha se desempeñaba como máxima autoridad, decidió no pasar por alto las acusaciones que pesan en su contra y le quitaron la jefatura.

“Por medio del presente, la Honorable Comisión Directiva del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Rio Icho Cruz, se expresa ante los hechos sucedidos de público y notorio conocimiento de los últimos días. Que, mediante resolución, tal como lo establece la ley 8058, ley de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, se procede a apartar del cargo de jefe de Cuerpo Activo al Comisario Mayor Diego Concha por hallarse incurso en los cargos que se le imputan”, expresa el comunicado oficial de que emitió la institución.

Asimismo, en el mismo comunicado, anunciaron la nueva jefatura: el Comisario Mayor, Daniel Arce asumirá desde hoy la jefatura del cuerpo y lo secundará el Comisario Inspector Alejandro Sánchez.