Arranca el Cosquín Rock 2023: todo lo que hay que saber para disfrutar del festival

El Cosquín Rock 2023 tendrá lugar desde las 13 hs. de este sábado 18 de febrero de 2023, en Santa María de Punilla y por primera vez en su historia agotó localidades. A esta novedad se suma una grilla “demoledora”, con presencias internacionales y artistas para todos los gustos, por lo que sumó un nuevo escenario.

Teniendo en cuenta la cantidad de gente que circulará en el predio, desde la organización brindaron una serie de recomendaciones generales, para no perder tiempo, estar cómodos y seguros, y aprovechar al máximo todas las ofertas culturales que se presentan.

En esta nota, todo lo que tenés que saber para disfrutar este mega evento.

Llegar al predio, diferentes alternativas

El Camino del Cuadrado propone atravesar el cordón de las Sierras Chicas por un trazado colmado de curvas y panorámicas de ensueño. Foto: Agencia Córdoba Turismo / Grupo Edisur.

Una de las novedades que presenta está edición, son los nuevos puntos de ingreso al predio. Con el objetivo de evitar largas filas, se establecieron nuevas entradas.

“Sí venís por el camino del cuadrado, hay un nuevo ingreso por calle Vallerstein, que continúa por la calle Fermín Rodríguez, hasta el puente de ingreso”, indicaron desde la productora del festival.

En este link el acceso directo a Google Maps.

Asimismo, estará disponible el ingreso “de siempre”, al que se accede por la variante Costa Azul, sobre la calle Fermín Rodríguez.

En este link el acceso directo al ingreso tradicional.

Para quienes utilicen el transporte público, la Terminal de Santa María de Punilla se traslada al egreso del predio en donde también se habilitó una boletería de la empresa “La Calera”.

Horarios de apertura y cierre

Variedad de colores, peinados y trapos. Todo look es válido en el Cosquin Rock. Fotos: Javier Ferreyra

Cabe destacar que este año el ingreso estará habilitado desde las 13 hs. Se recomienda viajar con tiempo, ya que al gran flujo de tráfico que genera el festival se suma también el tránsito por el fin de semana largo.

Para tener en cuenta, en todos los escenarios los artistas comienzan a tocar a las 14:30 hs. y los últimos en cerrar serán el “Escenario de montaña”, que concentra a todos los artistas emergentes de la escena urbana y el “Escenario Paragauay”, con la “Fiesta Bresh” el día sábado y la “Fiesta Katana”, el domingo. Estos eventos comienzan cerca de las 2 am de la madrugada.

Mapa del predio para no perderse

El mapa de Cosquín Rock 2023.

El predio de Santa María de Punilla, en donde se realiza el Festival, no sólo entrega una escena soñada, entre montañas y cielos serranos, sino que tiene una enorme extensión, por lo que moverse de un sitio a otro para disfrutar de diferentes alternativas puede volverse tedioso si no se conoce el lugar.

En tanto, la productora realizó un mapa en donde se pueden distinguir los escenarios, los puntos recreativos, los espacios gastronómicos, baños, puntos de hidratación, espacios para protegerse del sol, y demás sitios de interés.

Se recomienda tener a mano, descargando la imagen en los celulares.

Seguridad en el Festival

José Palazzo y Marcelo Oliva, previa del festival de Rock Cosquín Rock 2023 en el predio del aerodromo de Santa María de Punilla. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Uno de los aspectos que más se cuida en este evento es la seguridad. Sin dudas, algo para destacar de la productora que lleva adelante José Palazzo, ya que en 23 años nunca se registraron incidentes mayores durante el festival.

“Cosquín rock empieza al salir de tu casa, y termina cuando volvés, después de 2 días llenos de historias”, es una de las frases de cabecera.

El operativo incluye a la Policía de Córdoba, Bomberos, Cruz Roja y seguridad privada del festival. A esto se suma una Fiscalía móvil y un Destacamento Policial dentro del predio, para denunciar inmediatamente cualquier hecho de delincuencia.

También habrá un “Punto Mujer”, instrumentado por el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba, junto al Colectivo “Un paso atrás, no me toques”, que busca visibilizar los abusos dentro del público rockero.

Una Grilla soñada para una edición histórica

LP, Fito Páez, Lila Downs y Trueno, una muestra de la diversidad que propone Cosquín Rock desde su grilla.

Sin dudas, esta edición será histórica no sólo por las “localidades agotadas” sino por la calidad y variedad de la grilla de artistas y actividades.

Una panzada de rock y música urbana y popular de todos los colores. Así podría caracterizarse a la propuesta 2023 que agotó por primera vez localidades.

En este link la grilla completa de cada fecha y escenario. También es recomendable guardarla en móvil, haciendo capturas de panatllas, y tener esta información a mano, para para trasladarse por el predio, según el interés.

Transmisión en directo por Flow

El Cosquín Rock se podrá ver a través de Flow, la plataforma de streaming de Telecom Argentina.

Flow transmitirá todo el Cosquín Rock a través de cuatro canales de la plataforma de entretenimiento, por lo que los clientes podrán ver el festival en vivo desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.

En el canal principal, el 605, se transmitirán los shows del Escenario Norte y otros contenidos especiales; mientras que el canal 606 se dedicará a los recitales del Escenario Sur.

Asimismo, en el canal 607 se transmitirá el Escenario Montaña y en el 608 el Escenario Paraguay.

El canal principal mostrará además una programación especial con la conducción de Mikki Lusardi, Pauli Echeverria, Sofi Carmona, Manu Buscalia, Caio Lamberti y Flor Aquin.