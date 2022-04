Un verdadero escándalo se desató la semana pasada cuando una joven de 18 años, embarazada, denunció que había sufrido una situación de abuso sexual en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, de Villa Carlos Paz. La mujer acusa al médico ginecólogo que también trabaja en la policía.

La denuncia comenzó resonar en los medios de comunicación y desde ese momento aparecieron otras mujeres que denuncian situaciones similares con el mismo profesional. Tal es así que ya se suman cinco denuncias.

Desde la Fiscalía del 3º turno, cargo de Jorgelina Gómez, confirmaron que la mayoría de las mujeres estaban embarazadas al momento de sufrir los abusos. Por su parte, el abogado penalista Carlos Nayi asumió la defensa de tres de las denunciantes y ayer, miércoles 6 de abril de 2022, solicitó la prisión preventiva para el acusado.

Desde la fiscalía aseguraron que con las nuevas denuncias se podrían acumular las causas y analizar si corresponde una medida cautelar.

El puntapié inicial, la primera denuncia

Cómo suele suceder en estos casos, la primer denuncia por abuso en contra de una persona, que requiere de mucho valor y valentía por parte de quién la emite, suele ser el puntapié inicial para que otras personas que han sido damnificadas por el mismo agresor se animen hablar y también a denunciar formalemente.

En este caso, la joven de 18 años, que cursa su primer embarazo y que fue con este médico de casualidad se animo rápidamente a hablar y a denunciar el horror que había vivido. Su consulta con este médico fue una eventualidad, ya que su médica no podía atenderla por problemas de salud. Se trataba de la primer consulta obstétrica y terminó en un calvario.

“Me empezó a decir si era pelotuda por haberme quedado embarazada a temprana edad, veía las cosas de mi bebé y me decía va bien el culiadito. Luego me hace pasar a la camilla para el ultrasonido, la camilla se encontraba como quien diría a la mitad, quedaban mis piernas colgando como cuando te sentás, él agarra mis rodillas y me las sube apoyándomelas en la doblada de la camilla, acentó su mano en mi parte íntima y seguía con sus comentarios de que “estás linda vos”, relató la joven.

Y agregó: “Cuando salí del consultorio, empecé a llorar y mi pareja me esperaba afuera. Salimos del hospital y me tuve que calmar y contarle lo que hacía sucedido. Tomamos conciencia y volvimos a entrar al hospital. Me atendió Julio Niz (secretario de Salud de la Municipalidad), él me contuvo, nos escuchó y tomó las medidas que había que tomar, poque cuando llegamos a hacer la denuncia ya había una denuncia realizada desde el Hospital”.

Con toda la bronca y dolor del mundo, además de la denunicia, la joven carlospacense realizó un relato en primera persona acerca de lo que vivió. Mientras leía lo que esta joven había tenido que soportar, otra mujer recordó su espantosa experiencia con el mismo profesional, y así, se fueron sumando otras mujeres que también se animaron a realizar la denuncia.

Por su parte, la segunda denunciante comentó que al leer lo que la joven había escrito en las redes entendió que ella también habia sido abusada y revivió todo el dolor que le generó la misma situación hacer algun tiempo. “Empezó a decirme que tenía buenas tetas, que yo era muy linda, que por qué estaba sola y seguía tocándome”, narró. “Yo me quedé helada. Me bloqueó por completo”, admitió en diálogo con La Voz.

Lo cierto es que el modus operandi se repite en todos los casos. Actualmente, el hombre está imputado por abuso sexual sin acceso carnal en el contexto de violencia de género y violencia obstetricia.

El pasado lo condena

Cabe recordar que el mismo médico había sido suspendido por el municipio en 2018 se haya recibido una denuncia similar, aunque no llegó a la justicia.

En aquel momento desde el municipio se dispuso la suspensión preventiva y le iniciaron un sumario administrativo. Por su parte, en sus labor como médico policial quedó en tareas pasivas.

Asimismo desde el colegio médico de Córdoba confirmaron que la matrícula de este profesional aún está vigente ya que no existe una orden judicial para suspender.