Tras una extensa sesión llevada a cabo el pasado jueves por la tarde en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, finalmente se aprobó en primera lectura la conformación de “VCP Gas”. Se trata del nuevo ente societario destinado a la prestación del servicio de gas natural en esta ciudad.

En esta instancia y para su debida aprobación, el proyecto necesitaba al menos ocho votos, por los que a los del oficialismo se les sumó el de la concejala Natalia Lenci. Mientras que el resto se manifestó en contra de la iniciativa.

Cabe recordar que la sociedad Carlos Paz Gas finalizó el pasado 30 de noviembre de 2020, por lo que el Ejecutivo Municipal decidió no darle continuidad ni tampoco prorrogar su plazo.

En relación a este nuevo ente, la concejala Carina Fernández por Carlos Paz Unido, expresó: “Va a estar integrado por la Municipalidad de Villa Carlos Paz y por la Cooperativa San Roque de Villa del Lago. Esta sociedad VCP Gas va a reemplazar al servicio que hasta el momento estaba prestando Carlos Paz Gas”, dijo. Y en cuanto a la decisión del intendente, explicó que Gómez Gesteira “decidió incorporar un nuevo socio, formar una nueva sociedad para el servicio de gas”.

Intendente Municipal de Villa Carlos Paz, Daniel Gómez Gesteira, en conferencia de prensa. (Foto: prensa / Municipalidad VCP).

Respecto a los pasos a seguir tras esta reciente aprobación “en primera lectura” del propuesta, Fernández indicó que deberán “ir a la audiencia pública para escuchar la opinión de los vecinos, también seguramente se le va a dar un tratamiento en comisión para analizar un poco mejor algunos artículos, algunos aportes que han hecho algunos concejales, y después se tendrá que pasar a la segunda lectura, lo cual lleva también una mayoría agravada con ocho votos para que quede aprobada la ordenanza, y una vez que así sea, empezaría el procedimiento de la inscripción a la Inspección de Personas Jurídicas”, explicó la funcionaria.

Cabe destacar que a partir del 30 de noviembre de 2020, Carlos Paz Gas entró “en estado de liquidación”, es decir que continúa prestando el servicio “nada más que le agrega a su razón social, ‘en liquidación’”, agregó.

En cuanto a la polémica a los presuntos “intereses económicos” que tendría esta nueva sociedad que se quiere conformar y cuyo primer paso ya está dado, Fernández aclaró: “El intendente siempre priorizó un concepto de gas social, que está en el Municipio desde que empezó el Gobierno de Carlos Paz Unido se hicieron cuentas específicas que se recaudan junto con todas las tasas, y esas cuentas tienen un destino específico, en el caso del gas, existe el fondo que financia todas las obras de gas y que tiene un concepto social”.

A lo que continuó diciendo: “Quiere decir que las obras se van a seguir haciendo, se van a seguir completando por ahora estos diecinueve barrios que son los aprobados por el Enargas, con la plata del Municipio. Y una vez que la obra pasa por el frente, el vecino puede sumarse a la red de gas, o no. Es elección del vecino, no es obligatorio”, se explayó la funcionaria.

El período de duración de la sociedad es de quince años y según aportó Fernández, “trasciende ampliamente el mandato del intendente actual”, y que “esto está pensado en todos los vecinos y que sea la mejor opción para todos”.

¿Por qué ya no Carlos Paz Gas?

De acuerdo a lo manifestado por la concejala, si bien se podría haber extendido la duración de Carlos Paz Gas, lo cierto es que las partes debían estar de acuerdo -es decir el Municipio y la Cooperativa Integral- algo que finalmente no sucedió.

“El intendente yo creo que ha sido muy claro en la conferencia de prensa cuando advirtió que no iba a seguir, y qué tipo de socio quería que lo acompañe en la prestación del servicio de gas en la ciudad”, añadió la concejala, aclarando también que ya no existía una buena sincronía entre los socios. “No podían desarrollarse, tenían impedimentos para aprobar los balances, para cualquier decisión que había que tomar, era un inconveniente interno y no se podía aguantar. Entonces cuando no hay una buena relación entre los socios creo que ya no tiene sentido continuar o extender el plazo vigente de una sociedad”, completó Carina Fernández.

