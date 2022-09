Carlos Paz: los padres del Remedio de Escalada lanzaron un petitorio público, luego del conflicto con el Padre Mario

Un importante grupo de padres que forman parte de la comunidad Educativa del Instituto Remedios Escalada de San Martín (IRESM) de la ciudad de Villa Carlos Paz lanzaron un petitorio a través de Change.org. La moción surge luego del conflicto desatado la semana pasada con el Padre Mario Bernabey, quien forma parte de la dirección de de la institución, y a quien se acusa por malos tratos y abusos al cuerpo docente, alumnos y demás miembros de la comunidad.

El padre Mario Bernabey dio un sermón en el que criticó la rebaja de las jubilaciones (Carlos Paz vivo)

Cabe recordar, que el hecho que suscitó la sentada en la puerta de la escuela, fue la salida del director del establecimiento, Carlos Viotti, quien pidió una licencia sin goce de sueldo a causa de su enfretamiento con el cura. Los alumnos “salieron a apoyarlo”.

En ese marco, surgió otra grave acusación que tiene que ver con la participación de Bernabey en las clases de ESI, en donde acusan al párroco de realizar intervenciones irrespetuosas y violentas.

Ante el silencio, los padres buscan apoyo y cambios urgentes

Lo cierto, es que frente a estas graves acusaciones, que se suman a una nota que ya habían elevado los docentes al Arzobispado de Córdoba el año pasado, los padres decidieron buscar apoyo público frente al silencio de la institución, que ha reinado en los días posteriores al conflicto.

En este sentido, los padres están pidiendo “cambios urgentes” y lanzaron una nota para buscar apoyo mediante la firma. Para firmar, ingresar aquí.

Petitorio completo

No es nuestra intención dar una opinión sobre lo que sucede en el seno de la institución ni emitir un juicio de valor, pero somos conscientes que el cuerpo docente está enteramente afectado por todo lo acontecido durante este tiempo, lo que influye indudablemente en el accionar que cada uno realiza en la escuela afectando de sobremanera el derecho a educación de los alumnos, o sea nuestros hijos.

Como familias no podemos estar exentos cuando por todos los medios de comunicación y a través de relatos confidenciales, se habla de amenazas, maltratos, abuso de poder, etc, por lo que necesitamos hacernos presentes ya que somos parte de la institución y aportar nuestro granito de arena para que esto no vuelva a suceder ya que nos afecta como escuela, como padres y sobretodo afecta a nuestros hijos.

Por lo antes expuesto le solicitamos tenga a bien analizar y dar respuesta a las siguientes peticiones:

1. Se nos informe del estado de situación actual y las medidas adoptadas hasta el momento frente a este conflicto.

2. Se nos aclare e informe sobre la participación del Párroco Mario Bernabey en las charlas de ESI dictadas a los alumnos, como así también solicitamos el apartamiento del citado Párroco de cualquier planificación y ejecución de acciones pedagógicas de la institución.

3. Solicitamos se tomen en forma urgente las acciones que tienen a su alcance para velar por el derecho a la educación de nuestros hijos, evitando su vulneración.

4. Se nos convoque para ser parte junto con nuestros hijos del proyecto para recuperar el clima institucional.

5. Se promuevan acciones para construir una comunidad educativa con identidad propia acorde a los tiempos actuales, sin perder de vista el factor humano.

Por último queremos expresar que si queremos dejarles a nuestros hijos un país y una sociedad más justa, libre y equitativa, es necesario que los adultos, en este caso padres docentes y directivos, les demos el ejemplo de dialogo, respeto, responsabilidad y empatía para que sea la semilla que ellos puedan llevar de por vida y realizar los cambios que se necesitan para lograr que esa sociedad sea posible.