Carlos Paz: “La Cooperativa Integral estafó durante años a los vecinos, hoy el servicio de agua cuesta 50% menos”

Durante su participación en el programa “Carlos Paz al Día”, Dario Zeino realizó un balance de gobierno y destacó que que la gestión actual se caracteriza por su enfoque en la expansión de los servicios públicos, como la recuperación del servicio de agua, el nuevo y mejorado sistema de transporte público y el Programa VCP Ilumina.

Darío Zeino, Secretario de Gobierno de Carlos Paz. Foto: Municipalidad de Carlos Paz.

En este sentido, hizo incapié en un logro que benefició a todos los carlospacenses y que tiene que ver con la recuperación del servicio de agua por parte del municipio. “Hoy la familia carlospacense paga 1276 pesos por el servicio de agua, si estuviera la COOPI estarían pagando 2963,65 pesos, más de doble”, explicó.

Cabe recordar, que en los ultimos años en los que la COOPi manejaba el servicio de agua los vecinos de la ciudad mostraban su malestar para con los manejos y desmanejos de la cooperativa. De hecho, nadie olvida cuando un vecino de la ciudad se declaró en huelga de hambre pidiendo que la cooperativa se vaya de la ciudad. “Nos están estafando a todos, porque nos están haciendo parir para pagar, no te contestan los reclamos y me amenazan que si las publico me van a hacer juicio” , había declarado este vecino agobiado en 2015.

Los manifestantes de la COOPI rompiendo el Palacio Municipal de Carlos Paz Foto: (Foto: gentileza).

En tanto, Zeino, expresó que los mismos que estaban detras de la estafa de las facturas “infladas” de agua, cobrando rubros de obras que nunca se hacían, hoy estan intentando regresar al poder de la mano de Carlos Felpeto y su lista, que propone a Emilio Iosa como candidato.

“Son huellas que no se pueden borrar, aunque quieran aparecer como parte de Juntos por el Cambio, nosotros sabemos quienes son y que intereses representan”, expresó una vecina.

Dario Zeino, además recordó la dureza de aquellos días en los que representantes políticos de la Cooperativa buscaban incumplir lo que la justicia había ordenado. “Hubo quemas de gomas y muchos empleados no se sentían cómodos participando de esas prácticas que no son propias de nuestra ciudad, hubo mucha violencia por parte de la cooperativa”, expresó el secretario.

La Gestión de Gesteira va quedar signada por la renovación y ampliación servicios públicos

VCP ilumina partió de una necesidad de los vecinos Foto: Municipalidad VCP

La gestión actual del gobierno de Villa Carlos Paz es reconocida por los logros obtenidos en materia de servicios de públicos. Así lo revelan los sondeos de opinión que indican que los carlospacenses destacan la recuperación del servicio de agua, el nuevo servicio de transporte público y el plan VCP Ilumina.

En cuanto a la recuperación del Servicio de Agua, Zeino destacó que se dió tras un largo litigio judicial con la COOPI, acusada de estafar a los vecinos con la obra de capitalización y fue contundente: “La COOPI empobreció a los carlospacenses cobrando facturas de agua que muchas veces eran impoisbles de pagar”.

Además destacó el nuevo servicio de transporte público que ha mejorado considerablemente la experiencia de los usuarios y el Programa VCP Ilumina que fue costeado integramente con fondos municipales y que permitio iluminar la totalidad de la ciudad cn luces led. Esto mejora no sólo el paisaje de la ciudad sino que es una mejora en materia de seguridad y en calidad de vida para los vecinos.

La contaminación del lago, un problema que llamativamente empeora en los años electorales

Saneamiento del Lago San Roque Foto: Municipalidad de Villa Carlos Paz

El funcionario deslizó algo que, aunque parece increíble, en Carlos Paz viene resonando hace algún tiempo: en años electorales la contaminación del Dique San Roque crece notablemente sin explicación alguna.

Dario Zeino recordó que desde 2011 el gobierno de “Carlos Paz Unido” del que forma parte abordó la contaminación del lago por las vías institucionales presentando denuncias para que aquellos que contaminan dejen de hacerlo. La Cooperativa Integral (COOPI) maneja actualmente la Planta de Tratamiento de Liquídos Cloacales en la zona de La Hoya del Río San Antonio, principal afluente del Dique. Es precisamente en esa zona, en donde se ha denunciado la descarga de los líquidos cloacales, registrando níveles mayores de contaminación en los últimos meses.

CARLOS PAZ. Empleados de la Coopi toman la planta de cloacas, en medio del conflicto (Gentileza Adriana Fossa)

“Hay aveces que parece que es muy fabuloso pensar que contaminan a propósito el lago, pero es una cuestión que se va notando. En los años electorales el lago está más contaminando. Justamente en la zona en donde ingresa al lago los liquidos cloacales presentan mayor contaminación en años que coinciden con los comicios”, expresó el funcionario.