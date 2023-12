Carlos Paz: el ex intendente Felpeto y su hija concejal, denunciados por amenazar a una vendedora de viajes

Un escándalo sacude la familia Felpeto por estas horas. Ocurre que el ex intendente Carlos Felpeto y su hija, la concejal de Carlos Paz Pía Felpeto, fueron denunciados penalmente por “perseguir, hostigar y amenazar de muerte” a la responsable de una agencia turística de la ciudad de Córdoba, a quien le habrían contratado un viaje al exterior.

Pía Felpeto Foto: Gentileza

La mujer, que prefirió mantener su identidad en reserva, contó al medio local “El Diario” que la familia había reservado un paquete para vacacionar en Punta Cana (República Dominicana) con un pedido especial: un hotel caro y exclusivo “para no cruzarse con nadie de Villa Carlos Paz”.

Según lo relatado por la mujer, debido a la situación económica del país se generaron inconvenientes con el hotel que habían elegido y la agencia le ofreció otro hotel sin costo adicional, pero los Felpeto no aceptaron y comenzaron a presionar y amenazar a la dueña de la agencia.

“Durante una semana, me estuvieron llamando. Primero fue el señor Carlos Felpeto y me decía: Yo quiero ir a ese hotel, nosotros estamos acostumbrados a ese nivel de vida y esas exigencias, voy a usar mis contactos buenos y malos, van a ir presos, conozco a tal persona que anoche metió preso a tal. Después me empezó a llamar Pía Felpeto, quien nos decía por llamada lo mismo que el padre: vos sabés quiénes somos nosotros?, te vamos a hundir y cerrás la agencia”.

La mujer relató que recibió “llamadas intimidatorias tanto del ex intendente como de su hija”. También dijo que una noche se encontró “con el marido y la madre de Pía Felpeto en la puerta de la agencia, y que la madre hacía publicaciones en las redes sociales en su contra”. Además, afirmó que le mandaron escribanos para “intimidarla”.

En este sentido, la responsable de la agencia de viajes en cuestión, formalizó una denuncia en la justicia y se aguarda la designación de un fiscal que investigue el caso. Por su parte, los Felpeto reaccionaron a la denuncia de la mujer y efectuaron otra presentación en contra de la agencia, debido a cuestiones económicas del viaje.