Un violento hecho ocurrió en el ingreso al IPEM 190 “Pedro Carande Carro”, de Villa Carlos Paz. Cuatro mujeres de entre 19 y 24 años se hicieron presentes e increparon a una alumna de quinto año, por un supuesta venganza.

“Me dijeron por qué le pegué a la prima, les respondí que yo nunca le pegué. Me dijeron el nombre de otra chica y que me la tenían junada. Me empezaron a pegar en la cabeza y me dieron patadas en la mano. Se metió la directora, las coordinadoras, se cruzó el chico del kiosco, no me las podían sacar”, expresó la víctima del ataque.

Lo cierto, es la estudiante de 16 años debió ser trasladada al Hospital Gumersindo Sayago para que le realicen una revisón y curación en las heridas que le quedaron producto de la golpiza. En tanto las jóvenes autoras del ataque fueron detenidas, puesto que se trata de mujeres mayores de edad.