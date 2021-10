RESOLUCIÓN Nº 020/2021-22

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES

DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Audiencia Pública (modalidad virtual, Ord. Nº6652), según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 12 de octubre de 2021 a las 15hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº022/2021-22: P.O. Aprueba el modelo de convenio a suscribir con el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar tendiente a brindar herramientas para mejorar la calidad de vida de pobladores en situación de vulnerabilidad social.-

Pto. Nº035/2021-22: P.O. Mantenimiento de Espacios Verdes: aprueba el modelo de convenio a suscribir con la Cooperativa de Trabajo 17 de Julio Limitada.-

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública.-

ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día martes 12 de octubre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

a) Página web: www.concejovcp.gov.ar;

b) Correo electrónico: secretarialegislativavcp@gmail.com

c) Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse.-

ARTÍCULO 4º.- En el marco de la Emergencia Sanitaria y de acuerdo al art. 1º de la Ord. Nº6652, los vecinos inscriptos en la Audiencia Pública participarán en la misma de manera virtual a través de un link y/o ID y Clave que se les proporcionará oportunamente.

ARTÍCULO 5º.- De acuerdo al art. 3º de la Ord. Nº6652, los inscriptos que no cuenten con los medios tecnológicos para hacerlo, podrán participar de la misma a través del procedimiento descripto en el Artículo N° 19, inc. d) de la Ordenanza Nº 6132. En este caso deberán, conjuntamente con la inscripción, acompañar por escrito los términos de su exposición preferentemente de forma digital enviando un correo electrónico a la dirección dispuesta. De no ser posible, deben ser presentadas en letra clara y legible en forma personal en Secretaría Legislativa. En ambos casos deberá adecuar los términos de su presentación al tiempo de exposición establecido por el art. 24º de la Ordenanza Nº 6132 (hasta 10 minutos).

ARTÍCULO 6º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8.30hs. a 14hs.) de lunes a viernes.-

ARTÍCULO 7º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 6 de octubre de 2021.-