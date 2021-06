Tras una denuncia formal y penal por presunta “malversación de los caudales públicos”, presentada ante la Fiscalía de Villa Carlos Paz el pasado 5 de febrero por el líder del bloque “Unidos por Síquiman” y actual secretario comunal, Jorge Perchante. El presidente comunal Néstor Cuello dice “celebrar” los allanamientos realizados este miércoles tanto en las instalaciones de la Comuna como en ocho domicilios de la localidad. Sin embargo, asegurando que se relacionan con la denuncia presentada por él mismo ante la Fiscalía de la ciudad de Cosquín en el mes de enero y en contra de un exempleado señalado como presunto sospechoso de adulterar, robar, y cobrar cheques, un hecho que habrían perjudicado las arcas públicas de dicha Comuna.

“Ha venido el fiscal Ricardo Mazzuchi a allanar la Comuna, lo cual lo celebro ya que yo había hecho una denuncia en el mes de enero de este año en la Fiscalía de Cosquín por el robo de unos cheques acá en la Comuna, haciéndole una demanda a uno de los empleados que se había llevado todos esos cheques y los había cobrado”, comienza explicando el propio jefe comunal, Néstor Cuello, en diálogo con VíaCarlosPaz.

Y continuó. “De ahí se prende la oposición para hacer una denuncia en Carlos Paz (...) El fiscal Mazzuchi se juntará con la fiscal Paula Kelm de Cosquín, o pedirán las actuaciones del mes de enero de este año donde hice la denuncia y de todo lo que había pedido, incluso de lo que había hecho yo en las actas, pidiendo al Tribunal de Cuentas hacer un control de todo lo que esta persona se había llevado de acá de la Comuna, y a su vez, pedí una auditoría a través de Asesoría Letrada de la parte administrativa y contable de la administración de la Comuna”, explica el actual mandatario de Villa Parque Síquiman y por más de 17 años consecutivos.

“Tengo la conciencia limpia”, dijo Cuello

R. M. Z. son las iniciales del exempleado comunal involucrado en este evento histórico para la comunidad, con denuncia penal, pedido de auditoría, y allanamientos incluidos. En este sentido, Cuello expresó que su propia investigación inició tras detectar un cheque adulterado. “Hay un cheque que decía un mil, y arriba de la ‘u’ se la habían cerrado y le habían puesto ‘on’, y le habían agregado ‘ce’, quedando once mil”, ejemplificó Cuello, una de las pruebas presentadas ante la Justicia.

Explicando además, que si bien cada uno de los cheques emitidos por la sede comunal deben llevar su firma (entre otras), dijo: “A mí me traen desde administración, las órdenes de compra y las órdenes de pago, me traen los cheques, yo los firmo, los lleva la tesorera, los tiene ella y cuando viene el proveedor a cobrar la factura, ella lo termina de llenar, lo firma y lo entrega. Ese es el procedimiento”, detalló el jefe comunal momentos después de que personal policial también allanara su domicilio particular cerca del mediodía de este frío y nevado miércoles.

“Celebro lo que está ocurriendo” -mencionó Cuello en distintos momentos de la conversación- “Me alegro que hayan venido acá a mi casa (...) Pero buscaron cosas y no encontraron nada”, sintetizando que se llevaron dos notebooks y una carpeta “con todos los pedidos al banco de los cheques que ya estaba investigando en el año 2020″, sintetizó el mandatario.

Presidente comunal de Villa Parque Síquiman, Néstor Cuello. (Foto: archivo).

“Celebro que hayan tomado estas medidas para aclarar de una vez por todas, todo lo que sacan (refiriéndose a dichos y acciones por parte de la ‘oposición’). Estoy totalmente tranquilo porque tengo la conciencia limpia. Y si alguien ha cometido una ilegalidad, tiene que ser castigado. Esta es la oportunidad”, completó Néstor Cuello, el presidente comunal de Villa Parque Síquiman, una localidad ubicada a unos 13 kilómetros de Villa Carlos Paz.