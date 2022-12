¿Probaste cultivos de cobertura?

Via Campo Foto: Via Campo

Cada año otra maleza se vuelve resistente a otro herbicida. Entonces, ¿más labranza? ¿Más pasadas con herbicidas? Cada pasada en el campo con su tractor pesado crea compactación.

Cada paso de labranza destruye la agregación en el suelo. Las malezas que pueden afianzarse en su campo tendrán dificultades porque están luchando contra esos cultivos de cobertura por agua y nutrientes. Después de la cosecha, plantar una mezcla de cultivos de cobertura que contenga leguminosas, pastos y brassicas matará principalmente al invierno. Ese residuo de planta muerta alimentará la biología del suelo durante todo el invierno. Los residuos vegetales en los campos de invierno también disminuyen la erosión eólica en invierno.

CULTIVOS DE COBERTURA DE PRIMAVERA

No se puede plantar maíz hasta que el suelo no tenga su temperatura en 10 grados C mínimos, pero si se pueden plantar guisantes. Son leguminosas y se pueden plantar cuando el suelo alcanza los 5 grados. Incluso puede plantar su maíz en los guisantes del campo. Con labranza cero, los guisantes mantendrán las malezas porque les has dado a los guisantes una ventaja.

Sé que la mayoría de los “expertos en cultivos” dicen que hay que terminar los cultivos de cobertura para obtener un buen rendimiento. Pero, ¿es eso cierto? ¿TERMINAR QUÍMICAMENTE LOS CULTIVOS DE COBERTURA? ¿Qué efecto tiene ese químico en la salud del suelo? Casi todos los productos químicos tienen un efecto negativo en la biología del suelo. Y si estás terminando un cultivo de cobertura de pasto y luego siembras maíz... Bueno, el maíz es una gramínea... ¿Crees que puedes obtener un crecimiento y rendimiento óptimos? Termine las cubiertas, si realmente cree que lo necesita, con métodos mecánicos.

Use un buen rolo que son sus rodillos los que sirven para terminar los cultivos de cobertura que pueden limitarte el rendimiento de los cultivos comerciales. Luego plante en esa biomasa para agregar aliados microbianos beneficiosos al suelo.

LOS CULTIVOS DE COBERTURA SON PARTE DE UN CONJUNTO DE MEJORES PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Se necesitan algo más que cultivos de cobertura para comenzar a regenerar su suelo. Las rotaciones de cultivos, la labranza cero y los cultivos de cobertura comienzan a aumentar la salud de su suelo