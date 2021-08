La revisión de varios años de Health Canada sobre la clotianidina, realizada por Bayer AG, y el tiametoxam, un producto de Syngenta Corp, encontró que algunas aplicaciones presentan riesgos para los insectos. El ministerio restringió algunos usos para los cultivos de cebolla, lechuga, arándano y papa.

Los neonicotinoides son una clase de pesticidas que los agricultores han rociado sobre los cultivos desde la década de 1990.

Health Canada tomó una decisión inicial en 2018 para prohibir todos los usos al aire libre de clotianidina y tiametoxam, antes de realizar más consultas.

Desde entonces, ha determinado que algunos usos no son riesgosos, siempre que los agricultores tomen otras precauciones, como reducir las tasas de aplicación y aumentar las zonas de amortiguamiento alrededor de áreas sensibles, dijo Scott Kirby, director general de evaluación ambiental de la Agencia Reguladora de Manejo de Plagas de Health Canada.

El compromiso no protege la vida silvestre y los ecosistemas, dijeron grupos ambientalistas.

“Es indignante que el regulador de pesticidas de Canadá no esté cumpliendo con su propia prohibición propuesta”, dijo Beatrice Olivastri, directora ejecutiva de Friends of the Earth Canadá, y agregó que los países europeos han dejado de usar los productos químicos.

Las empresas que registran los productos químicos tienen dos años para ajustar las instrucciones en las etiquetas.

Los cambios son similares a los que está considerando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, dijo Kirby.

Canadá impuso previamente restricciones a los neonicotinoides para proteger a las abejas en 2019.

Los productores de maíz y soja pueden seguir usando los productos con límites adicionales en las aplicaciones. Health Canada no impuso cambios significativos para los cultivadores de canola occidentales, dijo Kirby.

Una portavoz de Bayer dijo que la compañía necesitaba tiempo para revisar la decisión. No se pudo contactar a Syngenta.

Health Canada está revisando un tercer neonicotinoide aprobado para uso agrícola. Tiene la intención de publicar su decisión sobre el imidacloprid, que también produce Bayer, a finales de este año.