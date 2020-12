Luego de la aprobación por unanimidad de una Resolución por parte de la Legislatura, este viernes se conoció la resolución de la cartera sanitaria de habilitar el trailer sanitario y los 10 mil neokits que estaban a punto de vencerse.

Finalmente el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia, emitió una resolución habilitando el uso del trailer sanitario y de 10 mil neokits de PCR que el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz que conduce Claudio Vidal, habían tramitado y conseguido de manera gratuita para la zona norte provincial.

Claudio Vidal

El diputado provincial del partido SER Santa Cruz, José Luis Garrido comentó que “Luego de que esto tomara estado público y de esperar una autorización para poner a disposición los kits, vimos que los días pasaban y se evidenciaba la necesidad de formalizar y hacer un pedido desde la Legislatura para solicitar explicaciones del por qué no se habilitaba” explicó Garrido. “Por suerte tuvimos la aprobación del proyecto de forma unánime en la Legislatura provincial. No podemos tener a las localidades de zona norte tan complicadas como siguen estando. Tenemos las herramientas y recursos materiales para poner a disposición, todo de forma gratuita, y no entendíamos por qué el Ministerio no lo habilitaba” sentenció.