Tras un año, FIBA sale al reencuentro con su público y artistas, de manera presencial en diferentes salas de la Ciudad de Buenos Aires y espacios al aire libre, siguiendo siempre los protocolos sanitarios. Durante diez días, grandes y chicos podrán disfrutar de más de 250 propuestas con más de 1400 artistas en 31 sedes y a través de diferentes plataformas virtuales con alcance a todo el país, como “Vivamos Cultura”.

La programación será muy diversa, con 43 proyectos seleccionados de entre los más de 950 inscriptos en tres convocatorias federales. Además, contará con obras nacionales e internacionales, performances, charlas, Mercado FIBA, y la primera edición de “Fibita”, un espacio en la programación con propuestas pensadas para los más pequeños.

En esta nueva edición, gente de todas las edades vivirá lo mejor del teatro, la música, la danza y las artes visuales. Luego de un año inusual, atravesado por el aislamiento y el distanciamiento social, el festival sale al reencuentro con su público y se propone como herramienta fundamental “acompañar y estimular a los artistas a crear en el marco de una etapa pandémica”, ayudando a la recuperación y reactivación para gran parte del sector.

Además, a través de la plataforma “Vivamos Cultura”, aplicaciones de videoconferencias y otras plataformas digitales se podrá disfrutar de diferentes contenidos desde cualquier lugar del país y del mundo, dando uso a todas las herramientas que han surgido o se han potenciado a lo largo del inédito 2020. Además, una innovadora apertura mediante el Dispositivo #PandemicTheatre por Emanuele Sinisi; Mercado FIBA, el puente cultural que año tras año conecta a los artistas argentinos con cientos de programadores de todo el mundo.

“Estamos muy felices de presentar esta nueva edición del FIBA, el primer gran festival que sale al encuentro del público y artistas en este contexto pandémico que nos toca vivir. Nos debatimos mucho su realización, teniendo en cuenta que seguimos atravesando un marco de incertidumbre como es el de la pandemia, pero -como señal de apoyo al sector- nos pareció muy relevante poder realizarlo en un formato que integre todas las variantes posibles de las actividades escénicas”, dijo el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, junto a la subsecretaria de Gestión Cultural, Viviana Cantoni y el director artístico del festival, Federico Irazábal.

“Este festival tiene un rol central en el acercamiento de nuevos públicos, por eso el enorme despliegue que tiene en cuanto a sedes y artistas que participan, en los lenguajes que atraviesa, etcétera. El vínculo con la cultura independiente es también fundamental, no sólo por las obras que presentan sino también en los espacios en los que participan. El sector atravesó y atraviesa un momento de enorme dificultad, pero empieza a ver la posibilidad de desarrollar actividades en sus espacios, como también sucede en el circuito comercial, por ejemplo. El FIBA es también un punto importante de contacto con el mundo, tanto en los aspectos formativos como en el mercado porque, a pesar de la distancia y las dificultades actuales, este festival va a ser récord en términos de vinculación internacional”, explicó el ministro.

FIBA es el primer gran festival de la escena cultural argentina en regresar con nuevas formas de acercamiento a las artes escénicas presenciales y una fuerte impronta de búsqueda desde la virtualidad, con propuestas que alcancen a todo el país (y el mundo), teniendo en cuenta el contexto actual. La apertura de esta edición será el viernes 26 de febrero a las 21 hs, en “Mandarine Cultural Tent” (dentro del Complejo Punta Carrasco), con Comizi d’amore #BuenosAires (Italia) en el Dispositivo #PandemicTheatre, diseñado por el escenógrafo italiano Emanuele Sinisi.

Se trata de una coproducción con el ciclo Italia XXI, presentado por el Teatro Coliseo y el Instituto Italiano di Cultura. Su programación la conforman tres proyectos escénicos que no habrían existido o no habrían sido del modo que fueron de no haber sucedido antes el pensamiento “arquitectónico-espacial” de este singular artista. Significa, también, el estreno mundial de este dispositivo en formato tangible, que se conforma por un círculo de autos (ocupados por los espectadores) que iluminan con sus propias luces a los artistas, desplegando una escena a 360°. Además, su primera función podrá ser disfrutada vía streaming en vivo a través de Vivamos Cultura, desde cualquier punto de la Argentina y del mundo.

El cierre del festival será por partida doble. El domingo, 7 de marzo a las 14 hs, desde cualquier punto del país, se podrá ver (a través de Vivamos Cultura), el último proyecto de la compañía alemana Agency. Un encuentro virtual (que transcurre en simultáneo en Dubai, Alemania y Argentina) entre una mujer europea en busca de un bebé, una posible madre subrogante de la India, y los espectadores, que pasan a ser posibles inversores o sustitutos, en un evento exclusivo.

Propuestas internacionales

El festival contará con 16 propuestas internacionales, con proyectos gestados o creados en países como Italia, Alemania, Suiza, Canadá, Francia, España, Corea, Estados Unidos, Japón, Chile y Bolivia. Muchos de estos contenidos han sido posibles gracias a las alianzas de coproducción establecidas con embajadas e instituciones culturales internacionales, a modo de reforzar los puentes culturales entre artistas locales y referentes internacionales. Dentro de estas propuestas se presentará: “Resiliencia”, de la artista francesa Séverine Fontaine, un espectáculo multidisciplinario que invita al encuentro con el otro, creado a partir de la participación y la colaboración de los habitantes y artistas del Barrio 31.

Las entradas son gratuitas y con reserva previa online, desde 48 horas antes de cada espectáculo en la web buenosaires.gob.ar/festivalesba. Se podrá reservar una entrada por persona y función. Todos los eventos que forman parte de la programación en la plataforma “Vivamos Cultura” pueden ser disfrutados libremente sin necesidad de reserva, igual que los eventos transmitidos por Youtube Live. Algunos de ellos - a los que se accede a través de Zoom, Google Meet y la plataforma tecnológica de Alternativa Teatral-, requieren reserva previa.