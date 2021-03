Belén Riva Roy, profesora de yoga, denunció en las redes sociales que fue acosada sexualmente por dos hombres en los Bosques del barrio porteño de Palermo mientras meditaba.

El hecho ocurrió el pasado jueves “a plena luz del día” y “en una zona transitada”. En un video difundido en las últimas horas, asegura, entre lágrimas: “No debería necesitar un grupo de amigas para moverme en la vida”.

“Para algunos no será nada. Para las mujeres sí lo es. Un minuto que dura horas en el cual pensás si se atreverán a hacerte lo que te están diciendo. Porque no es descabellado pensar que lo harán, con todo lo que vemos que sucede minuto tras minuto en nuestro país”, escribió en su cuenta de Instagram junto con un desgarrador video en el que cuenta el episodio que sufrió.

Según relató, dos hombres se le acercaron y le dijeron obscenidades. De acuerdo a la víctima, el suceso no pasó a mayores porque justo en ese momento “un hombre que pasaba en un auto y vio la situación, se involucró”. “Agradezco de corazón a ese hombre porque estoy segura que no me hicieron nada porque él se metió a ayudarme”, sostuvo.

”Iba andando en bici, encontré un árbol hermoso y tiré la manta ahí. Debería poder tener el derecho de sentarme donde desee”, contó la joven en Instagram, donde también aclaró que realizó la denuncia correspondiente.

De acuerdo a su descargo, descubrió a los hombres cuando ya los tenía muy cerca y pensó que se trataba de un robo. Creyó que lo más conveniente sería darle todo lo que tenía. ”Intento respirar y mi mente ya piensa en darles todo con tranquilidad. Pienso en darles mi celular y la bicicleta. Cuando se acercan más me expresan que tenían ganas de hacerme lo mismo que un actor le hace a una actriz en una película mundialmente conocida de sadomasoquismo”, contó.

"Sentí miedo por primera vez en la vida", aseguró la profesora de yoga.

Y continuó: “Me quedo dura, cierro los ojos y siento que en ese momento se me para el mundo. Sentí miedo por primera vez en la vida. El hombre me pasa por atrás sintiendo su miembro en la cabeza”.

Cuando los acosadores se retiran del lugar, Riva Roy quedó muy asustada y perpleja. “¿Estás bien?”, le preguntó el hombre que intercedió para cuidar su integridad física. Y otro que apareció en el lugar, también para socorrerla, le respondió: “No le hicieron nada”.

En el video, la instructora de yoga se replanteó: “¿Qué es no hacer nada?” Volvemos a lo mismo. A mí sí me hicieron todo. Hoy la verdad, estoy bien. Tuve suerte, no me tocaron, no me penetraron, pero sí me cagaron el día y me dejaron con miedo. Me pasó algo que no debería suceder”.

En el video, la instructora de yoga planteó: "Me hicieron todo".

“No debería estar en este momento intentando sacar de mi mente si tuve la culpa de algo o si elegí mal la zona donde sentarme. No tengo culpa de nada. Ni esto ni ninguna palabra, gesto o acercamiento debería existir. Es violento”, escribió en la publicación que acompaña el video.

La filmación fue hecha en su casa, luego de que tomara fuerzas para relatar lo sucedido y advertirle a las mujeres de la poca seguridad que hay en los Bosques de Palermo. “Nunca tuve el miedo que tuve hoy. No me pasó nada, pero fue una situación de mierda porque cuando un hombre te dice que te va a hacer algo sexual no sabés si es capaz de hacerlo o no”, agregó.