Resultado de las PASO en CABA: Jorge Macri se impone en la interna de Juntos por el Cambio

Se conocieron los primeros resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que indican con una leve tendencia a quedarse con la interna de Juntos por el Cambio a Jorge Macri sobre Martín Lousteau.

Con 86,26% mesas escrutadas, el ministro de Gobierno de la Ciudad se impone con el 51,35% de los votos sobre Martín Lousteau que obtiene el 48,65% del total de los votos que obtiene Juntos por el Cambio, número que asciende al 55,31% de los sufragios totales.

En tanto, Leandro Santoro, el precandidato de Unión por la Patria, se inclina con un porcentaje de 22,17% de los votos, mientras que el liberal Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, tiene el 13,13%.

En la Ciudad de Buenos Aires había doce precandidatos a jefe de gobierno que compitieron en las PASO con más de 2,5 millones de personas habilitadas para emitir su voto.

La jornada de las elecciones porteñas estuvo marcada por las demoras, extensas filas y las complicaciones con el voto electrónico que se utilizó para elegir a los precandidatos a jefe de gobierno porteño.

Pasadas las 10, la jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, advirtió que resultaba “preocupante el grado de improvisación” en el manejo de los dispositivos para elegir los precandidatos a jefe de Gobierno porteño y precisó que estaban fuera de servicio unas 240 máquinas.

Incluso, la Cámara Nacional Electoral apuntó contra las autoridades porteñas por los problemas con la implementación del voto electrónico. Desde el organismo señalaron que “‘el mal funcionamiento [de] las máquinas de votación de la elección local, no debe interrumpir la votación en la elección nacional, ‘quedando bajo exclusiva responsabilidad del [Instituto de Gestión Electoral] y de la empresa contratada, las consecuencias [para la ciudadanía] de la situación generada’”.

La precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que la modalidad de la votación “fue un desastre” y se quejó en declaraciones ante la prensa: “Tuve que votar ocho veces y tardé media hora”.

“La votación presidencial fue absolutamente tranquila, como siempre, y la votación en la Ciudad de Buenos Aires me falló la máquina, voté 7 veces, vinieron dos técnicos y después de tratar de votar 7 veces donde inclusive me pasaba una cosa muy rara porque yo votaba una lista y me salía otra lista, distinta, a la que no quería votar. Y tampoco imprimía la máquina, con lo cual lo que tuve que hacer fue esperar”, repasó la aspirante presidencial.

Fuentes del Gobierno porteño, por su parte, señalaron que las primeras elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires “comenzaron a la mañana con normalidad y se están desarrollando sin inconvenientes en los 1.097 establecimientos habilitados para tal fin”.

“Solo 87 máquinas habilitadas para la votación con la Boleta Única Electrónica, menos del 1 por ciento del total, registraron problemas en el inicio de la jornada que ya fueron subsanados”, afirmaron las mismas fuentes y señalaron que “en algunas mesas se registraron inconvenientes por ausencia de autoridades de mesa pero ya fueron cubiertas”.