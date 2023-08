Las complicaciones del voto electrónico en primera persona: qué pasa con los sufragios que no pudieron concretarse

Los problemas para votar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) afectaron a miles de votantes en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo, incluso a los propios precandidatos. La bronca se multiplicó en el electorado por la falta de respuestas, explicaciones y, sobre todo, por cómo quedan calificados esos votos inconclusos.

Uno de los protagonistas de las complicaciones electorales habló con Vía País y contó su experiencia: Diego fue a votar esta mañana en la escuela Nº5 José de San Martín. Su mesa era la 1232, pero no pudo votar a su precandidato elegido para el cargo de jefe de Gobierno.

“El presidente de mesa me dijo que no se iba a poder votar por jefe de Gobierno. Nos dijeron que no había otra máquina, que no se iba a poder arreglar, así que hablé con el fiscal de un partido y me dijo que la delegada nacional no había permitido votar en otra mesa. La delegada nacional me dijo que no se podía arreglar, que no había ninguna autoridad de la ciudad y que no se podía votar. De toda esa mesa iba a quedar anulado el voto de Ciudad”, comentó a Vía País.

Asimismo, señaló que solicitó algún tipo de comprobante donde conste que el voto no había sido ejercido por “motivos ajenos al ciudadano”, pero la respuesta fue negativa.

“Volví más tarde, me dijeron que no lo habían resuelto. Me dijeron que el arreglo depende de un CD y que no había repuesto de ese CD. Parece que estuviéramos en el ‘98″, agregó.

Por otro lado, dijo que había decidido realizar una denuncia en la Secretaría Electoral. “Me estoy dirigiendo a la Secretaría Electoral, en Tucumán 1320, para hacer la denuncia porque quiero votar y no puedo, no me están dejando ejercer mi derecho y obligación”.

Diego resaltó que “en ningún momento hubo intención de cambiar la máquina, de arreglarla”. Y sobre la explicación que le dieron sobre cómo queda su voto dijo: “No me dieron ninguna explicación. Pero, por lo que entiendo, es como si no me hubiera presentado, así que calculo que sería anulado”.

El votante también compartió un video en el que el presidente de mesa explica que no se podrá votar y otro en el se ve la pantalla del sistema congelada.

Diego compartió con este medio la imagen de la denuncia que radicó y señaló que su voto no queda ni en blanco ni anulado: “Es como si no hubiera querido votar, directamente”.

La denuncia de un votante Foto: Foto votante

Según la Dirección Nacional Electoral, en lo que refiere a votos físicos, en caso de que el sobre contenga una boleta oficializada, pero le falta el cuerpo correspondiente a una categoría, “se lo considera voto en blanco solo para dicha categoría”.