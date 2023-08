Perlitas de unas PASO complicadas: las dos horas de Bregman, los ocho votos de Bullrich y las cuatro máquinas de Manes

Los problemas para votar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires caracterizaron este domingo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y los inconvenientes tuvieron como protagonistas a varios de los precandidatos a Presidente como Myriam Bregman, del Frente de Izquierda Unidad, y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio.

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes también padeció los problemas y hasta tuvieron que cambiarle cuatro veces la máquina para que pueda sufragar.

Paso 2023 Elecciones en la ciudad de Buenos Aires Argentina Gente votando , voto electronico . Palermo Foto Federico Lopez Claro

Myriam Bregman esperó dos horas para poder votar

La precandidata presidencial del Frente de Izquierda Unidad llegó pasadas las 13 hs al Colegio Don Bosco, ubicado en la calle Solís 252, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recién a las 15.30 hs pudo emitir su voto.

“Dijimos que el sistema de voto electrónico era un desastre. Denunciamos ante la justicia que el sistema de BUE era un desastre. Resultó funcionar de manera desastrosa”, afirmó.

Myriam Bregman y un polémico meme en sus redes sociales Foto: Myriam Bregman

Myriam Bregman respondió que todavía estaba esperando. La dirigente de la izquierda tardó más de dos horas en votar. Foto: Instagram

“Todos esperan pacientemente frente a un sistema bochornoso, dispuesto solamente para favorecer la interna de Juntos por el Cambio. El resto de la oposición hizo silencio, como en tantas otras cosas”, agregó.

La dirigente de la izquierda se volvió tendencia en las redes sociales por este incómodo momento. Pero Bregman no desperdicia el tiempo y utilizó sus redes sociales para burlarse de la situación.

Un usuario de Twitter le respondió al verla esperando. “No aflojes Myriam”, escribió. El hombre se encontraba haciendo la misma fila que ella en la escuela Don Bosco en el barrio de Monserrat.

Myriam Bregman Foto: Instagram

Patricia Bullrich

Por su lado, la exministra de seguridad arribó pasadas las 12 del mediodía al predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. Allí votó primero en papel y luego fue el turno de utilizar la máquina para votar de manera electrónica, donde comenzaron los problemas. “Tuve que votar ocho veces y tardé media hora”, se quejó en declaraciones a la prensa.

Patricia Bullrich tuvo problemas para votar. Foto Federico Lopez Claro

“La votación presidencial fue absolutamente tranquila, como siempre, y la votación en la Ciudad de Buenos Aires me falló la máquina, voté 7 veces, vinieron dos técnicos y después de tratar de votar 7 veces donde inclusive me pasaba una cosa muy rara porque yo votaba una lista y me salía otra lista, distinta, a la que no quería votar. Y tampoco imprimía la máquina, con lo cual lo que tuve que hacer fue esperar”, repasó la aspirante presidencial.

Facundo Manes

“No es fácil, parece fácil pero no. Mucha gente se ponía nerviosa. Si uno no está ducho con el sistema”, comentó Manes luego de emitir su voto.

El diputado fue otro de los que tuvo problemas con el sistema y debieron cambiar cuatro veces la máquina de su mesa. Aunque destacó la asistencia de la gente a las elecciones.

A su vez, aprovechó la ocasión para adelantar cuál será una de sus luchas en el futuro: “La boleta única. No puede ser que siempre ganen los aparatos políticos”, enfatizó.