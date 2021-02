Legisladores porteños y vecinos de Caballito compartirán este jueves un acto para la colocación de una placa, que estará situada en el mástil del Parque Rivadavia, en conmemoración por los 200 años de vida de ese barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria será a las 11 y forma parte de las actividades organizadas -en un contexto de pandemia- que comenzaron el lunes pasado a raíz del bicentenario del barrio, que debe su nombre a una “veleta” que se instaló sobre una pulpería, un 15 de febrero de 1821, que tenía la forma de un caballito.

Centro geométrico de la Ciudad, el cual está situado exactamente en la calle Martín de Gainza 635, muy cerca del club Ferro Carril Oeste, Caballito cuenta con 482 manzanas y unos 200.000 habitantes, según el censo de 2010.

Parque Rivadavia (Foto: Archivo)

“El bicentenario de Caballito despierta en todos los que crecimos en sus calles una sumatoria de sentimientos, que combina emoción, excelentes recuerdos y un agradecimiento profundo a su gente que es tan especial”, dijo el legislador Martín Ocampo, autor de la iniciativa que dio origen al homenaje.

Por su parte, el diputado Ariel Álvarez Palma sostuvo: “Como vecino de Caballito me genera mucha alegría poder rendir homenaje al barrio que me vio nacer, en el que me crié y en el cual pude formar mi familia y seguir participando activamente de las cuestiones sociales de este gran barrio”.

Con información de Télam