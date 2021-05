Después de que el Gobierno Nacional reestableció el feriado puente del lunes 24 de mayo -el 25 se conmemora la Revolución del 25 de mayo de 1810-, este sábado comenzó el día uno del confinamiento que durará nueve jornadas y buscará reducir la cantidad de casos de coronavirus.

De esta manera, con las nuevas medidas habrán actividades que estarán permitidas y otras que no durante este lapso de tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, ¿qué se puede hacer durante el fin de semana largo?

Desde este sábado hasta el martes 25, las reglas serán las mismas que las que rigen hasta el 30 de mayo inclusive, según indica el decreto de necesidad y urgencia que empezó a regir a partir de este sábado a las cero horas.

El transporte público será para el personal esencial. (Foto: Clarín) (Foto: Clarín)

El mismo, que fue anunciado previamente por Alberto Fernández, indica que solo se puede circular por lugares de cercanía entre las 6 y las 18. Esto incluye las compras en comercios esenciales (farmacias, supermercados, ferreterías) o caminar en una plaza, etc. Quedan exceptuados de este horario restrictivo aquellos que son considerados personal esencial. Ellos serán los únicos que estarán habilitados a utilizar el transporte público.

En la Ciudad, por caso, decidieron suspender la actividad escolar. Con el feriado puente, serán solo tres días hábiles que los chicos se quedarán sin clases. De esta manera, no habrá presencialidad ni virtualidad. Se recuperarán del 20 al 22 de diciembre.

Por otro lado, no se podrán realizar encuentro sociales en espacios cerrados ni abiertos, como así tampoco prácticas religiosas. Los bares y restaurantes cerrarán sus puertas. Solo atenderán bajo el sistema de delivery o take away.

Más medidas en Ciudad

Una de las inquietudes más marcadas por los porteños es si se podrá o no realizar actividades deportivas grupales al aire libre. Hasta el 30 de mayo, al menos, no será posible. Los deportes, hasta esa fecha, serán individuales. Las plazas y parques pueden ser lugares para aprovechar.

Para el personal esencial que deba trasladarse, cabe destacar que la Ciudad cerró 71 accesos al territorio porteño de los 127 existentes. Para atravesar los mismos se deberá presentar el permiso correspondiente a la Policía de la Ciudad y las Fuerzas Federales.

Bares y restaurantes atenderán bajo la modalidad de delivery o take away. ( José Gabriel Hernández) José Hernandez | La Voz

Otro detalle de las medidas es que los negocios que no son esenciales, no podrán contar con el ingreso del público a sus locales, pero sí tendrán la posibilidad de atender en el comercio para que los clientes retiren los productos que compraron con una programación previa.

La construcción y la industria están limitadas hasta el 30 de mayo inclusive. A su vez, los espacios comunes de los edificios estarán prohibidos.