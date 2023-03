Nuevas amenazas del Gobierno para expropiar Edeusr: el titular del ENRE pidió que se evalúe en el Congreso

Los cortes de luz en el Área de Metropolitana de Buenos Aires siguen afectando a miles de usuarios que aún no tienen suministro eléctrico, por lo que ya se multiplican los pedidos para que el Gobierno expropie Edesur. El que se sumó esta vez fue el titular del ENRE, Walter Marello, quien anunció que la entidad le pedirá al Congreso evaluar la medida.

La situación es cada vez más preocupante, mientras que durante el lunes 15.15 se registró un nuevo máximo histórico de demanda de potencia del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con 29.089 MW, superando por 527 MW el récord alcanzado el pasado viernes de 28.562 MW.

El estudio del ENRE que remarca la demanda de energía en las últimas 24 horas. Foto: ENRE

A eso se sumó que durante el martes, a eso de las 3 de la tarde, se registró un corte masivo que dejó a 188.859 usuarios sin luz en la zona de concesión de Edesur. Esto significó que casi un tercio de los usuarios de la prestadora queden sin suministro por un tiempo.

Esto se debió a un colapso de tensión, tal como se conoce en la jerga al fenómeno que se produce por la caída de la tensión en la red de transporte y en el parque de generación. Esa falla inicial luego dispara perturbaciones y oscilaciones en la tensión de todo el sistema y obliga a interrumpir la demanda (cortar) para recuperar el normal funcionamiento.

En ese marco, el titular del ENRE elevará el resultado de una auditoria integral que se realizó para evaluar el desempeño de la prestación del servicio por parte de la distribuidora eléctrica, como así también las obligaciones que le corresponden por tener la concesión.

“El ENRE elevará al Honorable Congreso de la Nación un informe técnico, en el transcurso de los próximos 90 días, para que evalúe la posible caducidad de la concesión de la empresa EDESUR S.A”, escribió en su cuenta de Twitter el titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

¿Puede el Gobierno expropiar Edesur?

El proceso de expropiación no es sencillo para el Gobierno, por no decir que es casi imposible en un año electoral. De acuerdo al artículo 17 de la Constitución Nacional, la propiedad es inviolable y solo existe la chance de quitarle ese beneficio a través de una ley que debe aprobarse en el Congreso Nacional, donde el Gobierno no cuenta con mayoría.

El calor y la alta demanda eléctrica provocaron cortes de luz en el AMBA. Foto: Federico Claro

El procedimiento de expropiación se inicia por la solicitud por parte de una secretaría de estado o del gobierno del Distrito Federal, debiendo estar refrendada por los secretarios de Función Pública, de Hacienda y Crédito Público y de la dependencia interesada, la expropiación se efectúa a través de un decreto expropiatorio del Ejecutivo Federal.

La Ley de Expropiación establece que la expropiación deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes a expropiar, así como las reglas del pago de indemnizaciones.

Quiénes son los dueños de Edesur

Los verdaderos dueños de la empresa prestadora de servicio para la zona sur del AMBA no están cerca de la realidad que viven los ciudadanos. Edesur es propiedad de Enel, una compañía eléctrica multinacional que es un operador integrado líder en los mercados de energía y renovables. Pero además, comparte la propiedad con Distrilec, una sociedad inversora sobre la empresa de energía en Buenos Aires.

Sin embargo, en noviembre se conoció que Enel venderá sus activos en Argentina y en Perú, en un proceso que se dará entre el 2023 y 2025, por lo que no van a invertir en equipamiento ni en renovar las redes desgastadas por las intensas olas de calor que ha vivido el país en los últimos años.

El grupo controlado por el Estado italiano tiene la intención de invertir alrededor de 37.000 millones de euros en los próximos tres años en sus seis mercados principales: Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia.