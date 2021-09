Los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires se encuentran cortados este miércoles desde el mediodía por organizaciones de izquierda que se manifiestan en reclamo de planes de trabajo para desocupados, construcción de viviendas y el “rechazo al Fondo Monetario Internacional”, entre otras demandas.

Mirá también: Derrumbe en el estadio de Ferro: al menos seis heridos fueron trasladados a hospitales cercanos

Las protestas se desarrollan en la avenida Rivadavia, altura avenida General Paz, en el barrio porteño de Liniers; en el Puente Saavedra, en la intersección de las avenidas Maipú y General Paz, en el partido bonaerense de Vicente López.

La policía bonaerense y de la Ciudad instalaron un doble cordón para evitar el paso de los manifestantes a la Capital Federal.

En el Puente Pueyrredón, el principal acceso desde la zona sur del conurbano, el corte es parcial: solo se encuentra habilitada una bajada. En la zona se desplegó una importante cantidad de efectivos de las Policías Federal, Bonaerense y de la Prefectura Naval Argentina (PNA) para evitar el corte total. Informaron que hay congestión desde la Autopista 9 de Julio Sur en Barracas hacia provincia.

“Nos estamos movilizando en todo el país porque el Gobierno no cumplió con los pagos del Plan Potenciar y no aceptan nuevos cupos de ingresos de compañeros y de compañeras, pero sí cumplen con el Plan Empalme para subsidiar a los empresarios, pero no subsidian el ingreso de nuevos desocupados a las obras públicas”, dijo a Télam Eva Gutiérrez, referente del Polo Obrero-Tendencia.

Además del PO-Tendencia, son convocantes de esta jornada de protestas: la organización OCR; Resistencia Popular; 19 y 20 de Diciembre; el FTC M29; el MUP 20 y Juventud Combativa.

//Mirá también: Levantaron el corte del Puente Pueyrredón: trabajadores despedidos reclamaban su inmediata reincorporación

La protesta se produce apenas horas después de que un grupo de trabajadores de empresas tercerizadas junto a grupos de partidos políticos de izquierda realizara una manifestación durante más de 5 horas en la subida y bajada a la avenida Mitre del Puente Pueyrredón.

Con información de Télam.