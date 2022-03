Ya transcurrió poco más de una semana desde la violación en manada en el barrio porteño de Palermo a manos de seis jóvenes, donde la víctima fue una chica de 20 años.

El momento de la detención de los seis jóvenes en Palermo.

Cabe recordar que los jóvenes implicados tienen entre 20 y 24 años y están acusados de abusar sexualmente a esta chica en el interior de un auto a plena luz del día.

Los acusados por lo sucedido son: Alexis Cuzzoni de 20 años, Ángel Pascual Ramos de 23, Franco Lykan de 24, Ignacio Retondo 22 años, Lautaro Pasotti de 24 y Tomás Domínguez de 21 años.

Las penas que podrían enfrentar los seis jóvenes implicados en la violación

En caso de estos seis jóvenes quedar imputados por “abuso sexual agravado”, el delito que podrían enfrentar sería de una pena de hasta 20 años de prisión.

Cabe destacar que aún resta determinar la injerencia que cada uno tuvo en el accionar contra la joven, y por lo tanto, qué responsabilidades tiene.

Hay que recordar que dentro del vehículo donde la joven era abusada, se encontraron envoltorios con marihuana y pastillas de LSD.

Respecto de uno de los acusados en particular, el abogado Jorge Alfonso tendrá a su cargo la defensa de Tomás Domínguez, quien se cree estaba fuera del vehículo al momento de la violación y hacía las veces de “campana”. En este caso en particular, en que sea acusado de “abuso sexual simple”, podría sufrir una pena de entre seis meses a cuatro años de prisión

Y a su vez el letrado aseveró: “Si el ADN determina los roles de cada uno, no se le puede imputar a los seis la coautoría o la participación necesaria así como así. No hay tantos elementos de prueba para acreditar con un grado de certeza el tipo penal que se le imputa a cada uno. Hay cuatro que están situados adentro del auto. Lo que va a determinar qué ocurrió allí es el ADN. No se puede involucrar a los que están afuera”.

Las cámaras de seguridad dan cuenta de lo que sucedió con la joven abusada sexualmente.

La chica abusada sexualmente aseguró estar “decidida a pelear”

Si bien la víctima de este abuso sexual en manada tiene pocos recuerdos de lo sucedido, su abogado Hugo Figueroa, contó que “mi cliente está terriblemente golpeada pero decidida a pelear. Ella estaba en un estado de alteración absoluta e incluso llegó a atacar a la gente que fue a ayudarla”.

El letrado dialogó con Radio Mitre sobre el caso y mencionó que “los seis son partícipes necesarios del hecho”, en referencia al pedido de excarcelación de los abogados de los acusados de solicitar la excarcelación dado que “ninguno tiene antecedentes y no existen riesgos de entorpecimiento” en la investigación.

Respecto a cómo está la joven hoy, tras un poco más de una semana de haber sufrido el abuso, Figueroa contó que: “Ella no tiene prácticamente recuerdos. Cuenta que conoció a alguno de ellos en el local bailable donde se encontraban, que salieron de ahí con gente que incluso trabajaba en el local. Pierde los recuerdos y se despierta en el hospital”.

Y a su vez, el abogado acercó el dato de que la causa fue recaratulada como “abuso sexual agravado” por acceso carnal, además de haber sido llevada a cabo por más de dos personas.

A su vez, confirmó que “no hubo consentimiento” por parte de la joven víctima. Finalmente, comentó: “le han dado algún tipo de sustancia para vulnerar su voluntad”.

Y además agregó: “Puedo hablar desde el punto de vista de la orientación sexual de mi cliente. La orientación sexual de mi cliente dejaría de lado cualquier decisión a este acto sexual. Mi cliente no elegiría estar con un hombre”.