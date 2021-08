El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, confirmó que si bien siguen en baja los casos de coronavirus, consideró que la llegada de una tercera ola debido a la variante Delta es “inevitable”, habló sobre la combinación de vacunas y como se llevarán a cabo las elecciones en el marco de la pandemia.

El funcionario porteño consideró que el concepto de inmunidad de rebaño “es muy difícil de aplicar” con el COVID-19 debido a la aparición de nuevas variantes. “Fíjense que las estimaciones con la variante Delta dice que se requiere que un alto porcentaje en la población tenga las dos dosis de la vacuna para alcanzar esa inmunidad”, explicó Quirós.

“La estrategia argentina en este momento es evitar que la gente tenga una enfermedad grave. Todavía no podemos pensar en que la vacunación evite la circulación viral, la transmisión. Transmisión va a haber, por eso va a haber una tercera ola”, advirtió Quirós, quien detalló: “Con la tercera ola habrá un aumento en el número de casos, pero estamos buscando que no signifique gravedad para la población”.

En este marco, el funcionario sostuvo: “Lo que estamos buscando es que cuando esta tercera ola ocurra, no genere daño social, no genere internaciones en terapia intensiva, no genere fallecidos. Por eso es tan importante ir dando la segunda dosis”, en especial “a los grupos más vulnerables”, señaló.

Según informó el gobierno porteño, en las últimas horas en la Ciudad se reportaron un total de 572 nuevos casos de coronavirus y 11 muertes, lo que elevó a 490.327 el número de contagiados y a 11.519 el de muertos en el distrito desde la llegada de la pandemia, en marzo de 2020. “Estamos en un piso de 600 nuevos contagios por día”, precisó Quirós.

De acuerdo con el reporte de la situación sanitaria, la ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en el sistema público de salud es del 29,3%. Se informó que 424 camas de terapia intensiva están disponibles sobre un total de 600, ya que están ocupadas 176 plazas, mientras que en los casos moderados, la ocupación es de 12% (180 ocupadas sobre 1.500 disponibles) y en los leves, de 2,5% (137 sobre 5.000).

La tasa de letalidad, es decir el porcentaje de muertes sobre diagnósticos positivos, se ubica en el 2,35%. El ministro informó que según los testeos la tasa de positividad es de 6,7% y es “una de las más bajas de toda la serie”.

Combinación de vacunas

El funcionario porteño informó que se aplicaron 2.903.736 vacunas en la Ciudad, y el 87% de la población objetivo mayor a 18 años ya recibió al menos una dosis. En tanto, 872.465 personas tienen el esquema completo, es decir el 28,3% de la población de CABA.

Quirós señaló que “la enorme mayoría de las personas” que recibieron una primera dosis de Sputnik V aceptó combinarlas con Moderna u AstraZeneca. Según precisó, de las 239.142 personas notificadas, 207.715 aceptaron la intercambiabilidad. Unas 80.309 ya completaron el esquema y otras 55.460 ya tienen turnos asignados.

De las “70.000 personas de entre 18 y 24 años que se han empadronado y que aún no han sido vacunadas van a ser vacunadas en la próxima semana, vamos a ofrecerles turno la semana que viene”, dijo el ministro a cargo de la cartera de Salud.

La Ciudad seguirá la combinación con Moderna hasta este miércoles, luego se aplicarán los segundos componentes de Spuntik V que llegaron al país y entregue el Gobierno nacional. Luego se completará el esquema de quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca, puntualizó Quirós. Mientras que para la semana que viene se seguirá adelante con la vacunación de quienes recibieron primeras dosis de Sinopharm.

Elecciones en el marco de la pandemia

Consultado sobre las próximas elecciones que se realizarán el 12 de septiembre, Quirós dijo que en los próximos días el Gobierno de la Ciudad presentará un plan de “votación segura”, que incluirá una oferta de testeos intensivos en los días previos a los comicios.”

“Vamos a comunicar el plan, que tendrá protocolos muy estrictos, a la brevedad”, indicó y sostuvo que el objetivo es que “todo el mundo esté seguro y pueda cuidarse a sí mismo y los demás” y agregó que “la idea es que todos tengan pleno acceso, y que todos los que tengan voluntad de testearse lo puedan hacer en esos días”.

Según determinó la Cámara Nacional Electoral, los ciudadanos en aislamiento por contagio confirmado de COVID-19 o que tengan síntomas compatibles (“caso sospechoso”) con esa enfermedad, al igual que aquellos que sean “contacto estrecho” de otro contagiado, estarán autorizados legalmente para no votar en las elecciones de este año.