Dua Lipa dio su primer show en el Campo Argentino de Polo: “Buenos Aires, empieza la fiesta”

Dua Lipa brindó este martes el primero de los dos shows que la artista ofrecerá en el Campo Argentino de Polo, en Palermo, donde hizo vibrar a miles de personas en su tan ansiada segunda visita a la Argentina.

En el marco de la gira “Future Nostalgia Tour”, la gran estrella del pop arrancó puntualísima a las 21.30 su primer concierto, en el que hizo un repaso por sus grandes hits de su álbum consagratorio ante un diverso público de todas las edades enamorado de su magnetismo.

“Buenas noches, Buenos Aires. Aquí comienza la fiesta”, dijo en castellano una Dua Lipa enfundada en un ajustado traje verde, uno de los tantos vestuarios que utilizó. El show lo arrancó con “Phisycal” y en la siguiente hora y media ofreció un show a la altura de las elevadas expectativas.

Dua Lipa en el Campo Argentino de Polo Foto: Clarín

En esta tónica fueron pasando algunos éxitos como “Cool”, “Break My Heart” -un alto punto bailable- o la épica “Boys Will Be Boys”. Pero sin dudas, los aplausos se los llevaron la pícara “Good in Bed” y una demoledora “Levitating”.

”Cold Heart” trajo en pistas la voz de Elton John y, a modo de tributo, hubo despliegue de banderas argentinas y de la diversidad por parte de todo el cuerpo de baile.

La cantante británica Dua Lipa brindó un show en el Campo Argentino de Polo en Buenos Aires. (DF Entertainment) Foto: Miru Trigo

La gran estrella que tiene un paso arrollador sobre el escenario y que maneja un pulso de diva tuvo sin embargo sus momentos terrenales cuando el público local le manifestó su cariño. Como ejemplo, basta remarcar cuando pidió que enciendan las luces para ver a la gente ovacionarla luego de “Break my Heart”.

”Estoy muy muy feliz de estar aquí. Gracias a todos, gracias por el amor, por el apoyo. Te quiero mucho, Argentina”, expresó en esa ocasión, mezclando inglés y castellano.