El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que a partir de este lunes los mayores de 75 años podrán anotarse para recibir la vacuna contra el coronavirus. Asimismo, señaló que desde el jueves estará habilitado para los mayores de 70.

El esquema especifica que desde las 12.30 de este lunes hasta las 6 del jueves “la inscripción es exclusiva para los mayores de 75 años”. De ahí en adelante, podrá hacerlo el siguiente grupo.

Según Rodríguez Larreta, calculan que se inscriban alrededor de 200.000 adultos de entre 70 y 80 años. “Todos tendrán turno para vacunarse y su vacuna”, dijo el funcionario.

Quienes quieran empadronarse, deberán ingresar al sitio web de la Ciudad y completar el formulario con los datos personales. Luego, el sistema enviará un mail, un mensaje de WhatsApp o un SMS para confirmar el proceso. Una vez que desde la administración se contacte a la persona inscripta, esta deberá seleccionar el día, horario y lugar de preferencia para recibir la primera dosis.

Al asignarse el turno, nuevamente se contactarán para confirmarlo.

La vacunación de este grupo comenzará en los próximos días y avanzará a medida que se reciban nuevas dosis.

El día de la vacunación, se deberán presentar con el DNI y, luego de recibir la dosis, tendrá que permanecer media hora en observación. Cabe mencionar que los centros de vacunación públicos fueron “especialmente acondicionados con todas las medidas de bioseguridad correspondientes y cuentan con las condiciones de refrigeración adecuadas para la correcta conservación de las vacunas”, subrayan desde la Ciudad.

Una aclaración importante es que la apertura de un subgrupo no implica el cierre de la inscripción para el anterior. “El hecho de que se abra la inscripción no significa que no puedan seguir anotándose grupos anteriores. Si hay una mayor de 80 o un trabajador de la salud que no se anotó, puede hacerlo”, dijo Larreta.

La vacunación del subgrupo de mayores de 70 años y menores de 80 forma parte de la continuidad del plan de inoculación del Gobierno de la Ciudad, que comenzó en los últimos días del año pasado. Los primeros en recibir las dosis fueron los trabajadores de la salud, grupo que aún no fue completado.

Desde la Ciudad aseguran que la primera etapa de vacunación que alcanza a todo el personal de salud público, privado, de la seguridad social, entidades universitarias y de dependencia nacional, residencias de adultos mayores y profesionales independientes se está completando.

En total, son 170.000 personas vacunadas, de las cuales 147.370 recibieron la primera dosis, y 75.560 también se aplicaron la segunda.

En cuanto al total de adultos mayores de 80, la vacunación comenzó el 22 de febrero y ya son 119.605 los que fueron inoculados, de un total de 150 mil, aproximadamente. A su vez, desde el 10 de marzo, el subgrupo de personal docente y no docente (110 mil personas de entre 18 y 59 años) comenzó la vacunación: 15.819 personas recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm.