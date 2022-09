Bicicletas y monopatines con patente: de qué se trata el proyecto que busca crear un registro de rodados

En días más, se debatirá en la Legislatura porteña el proyecto para crear el “Registro Único de Ciclorodados y Dispositivos de Movilidad Personal de la Ciudad”. De aprobarse, la inscripción será voluntaria y gratuita, pero los propietarios deberán pagar el grabado de la matrícula en el rodado. Con esta medida, se busca prevenir los robos de bicicletas y monopatines.

Impulsado por Diego Weck, del bloque UCR-Evolución, ya pasó por las comisiones de Tránsito y Transporte y Presupuesto y será debatido en el recinto en la próxima sesión, que se hará el 22 de noviembre. Se prevé que los votos para su aprobación estarían asegurados.

Las matrículas deberán ser grabadas en las bicicletas.

“Inscribirse en el Registro va a ser voluntario. Esta ley no obliga nada. No es que un padre que le regala una bici a su hijo va a tener que ir a anotarla. Cada quien tendrá una cédula con sus datos y los de la bici, como la marca, el color y el año de compra. También una matrícula. El único costo va a ser el de hacerla grabar en el cuadro de la bicicleta”, explicó Weck.

“Tuve una operación de rodilla y el único ejercicio físico que podía hacer era bicicleta, así que descubrí ese mundo. Empecé a salir con grupos y me contaron que siempre iban de a varios por los robos. Porque hay rodados con un costo muy alto”, contó respecto de cómo surgió el proyecto.

Así, en caso de que suceda, la bicicleta va a aparecer en el Registro como robada. De modo que a la hora de comprar un rodado usado, se podrá consultar ese listado para averiguar si proviene de un hecho delictivo. También será evidente que una bicicleta fue robada si tiene la matrícula limada. Además, comprar una bicicleta registrada será garantía de que el vendedor la adquirió legalmente.

Ventajas y desventajas del Registro

La presidenta de la Asociación de Ciclistas Urbanos, Irene Fernández, señala que ya existen registros de bicis en La Plata, desde 2017, y en Mar del Plata, desde 2021. “No son patentes, sino registros gratuitos y voluntarios. Se graban en el cuadro de la bici y, ante un robo, podés hacer una denuncia con un número. Pero no hay mucha aceptación de parte de los ciclistas, que no suelen inscribirse”.

Los monopatines también podán registrarse. Foto: Castillo Pedro

Sin embargo, Fernández considera que este tipo de registros no son demasiado efectivos: “Por más que le grabes un número en el cuadro, una bicicleta es fácil de desarmar y pueden usar sus partes para armar otra bici. La cantidad de robos no va a bajar si se crea este registro. No es negativo, pero no tiene tantos beneficios. La ventaja sí podría ser una disminución en los costos de los seguros”.

“Si se habla de matrícula, el peligro es que el registro deje de ser voluntario y sea obligatorio. Y a eso sí que nos oponemos. La bici tiene cierta informalidad por su modalidad de uso y ofrece beneficios para el usuario y para la sociedad. No conviene regularla al punto de que la gente prefiera no usarla”, argumenta.

Por su parte, Leo Spinetto, de Bicivilizadxs, consideró: “Para mí es correctísimo crear este registro, siempre y cuando sea voluntario y gratuito. Va a facilitar los canales para demostrar que te han robado una bici y que es tuya. Y el que compra va a poder saber si es robada y denunciar al que la vende. Aunque, si es por el tema de los robos, lo que sería fundamental es que creen lugares seguros y accesibles para dejar la bicicleta”.

Cómo funcionará el registro de bicicletas y monopatines

Los residentes de la Ciudad, mayores de 16 años, que acrediten propiedad o legítima posesión de un ciclorodado o de un dispositivo de movilidad personal (bicicletas o monopatines) podrán inscribirlo en el Registro en forma voluntaria.

El Registro Único de Ciclorodados y Dispositivos de Movilidad Personal tendrá los datos personales del dueño del rodado: nombre, DNI, dirección, teléfono y/o dirección de correo electrónico. También la marca y modelo de la bicicleta o el monopatín: tipo, número de serie, color y otros datos particulares. Además, figurará el número de matrícula asignado.

El Registro será voluntario. Foto: Pedro Castillo

La matrícula , única e identificatoria, será grabada en la bicicleta o el monopatín. Ese grabado será arancelado, en función del valor que establezca anualmente la Ley Tarifaria.

El Registro le otorgará al dueño una cédula identificatoria con los datos de su rodado y sus datos personales , entre los que se podrá solicitar la inclusión de grupo y factor sanguíneo y un contacto de emergencia.

Los cambios de titularidad deberán ser informados al Registro. Y en caso de venta o destrucción, el titular podrá solicitar su baja.

En caso de robo o hurto, el dueño deberá denunciarlo al Registro. El Registro instrumentará un sistema público de consultas, que informará cuáles son las matrículas con denuncias.

Si se recupera o secuestra un rodado, las autoridades policiales deberán reportarlo al Registro. Ese listado también será puesto a disposición para su consulta pública.

Estará prohibido inscribir o cambiar la titularidad de rodados con matrículas sobre las que se haya realizado una denuncia de robo o hurto mientras subsista esa situación.