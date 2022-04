El padre del tenista Diego “Peque” Schwartzman, Ricardo Schwartzman, fue asaltado dentro de su local en el barrio de Palermo y todo quedó filmado por las cámaras de seguridad.

Ricardo Schwartzman en el momento en que es mantenido como rehén por el asaltante. Foto: @clarincom

Así, el delincuente que abordó al padre del tenista lo encerró a Ricardo dentro de su propio local para poder robarle dinero y otros objetos de valor. De esa manera, el asaltante mantuvo como rehén a este hombre, dentro de su comercio que vende remeras, gorras y diferentes productos de indumentaria. Sin embargo, el delincuente quedó luego detenido.

Cómo fue el asalto al padre de Diego Schwartzman

Ricardo Schwartzman dialogó con Radio Rivadavia y explicó lo que sucedió: “A la una del mediodía fui a abrir el local, en el que trabajamos de lunes a lunes. Entró un chico y me dijo que necesitaba plata y le dije que no tenía. Fue ahí cuando se sacó, cerró la puerta, me apretó, dijo que me iba a cortar toda la cara y me lanzó amenazas feas”.

El asaltante amenazó a Ricardo Schwartzman. Foto: @radiolared

Las amenazas del delincuente se dieron mientras él mismo recorría el negocio para buscar objetos de valor con el fin de robarlos: “Lo único que le pedía era que no me hiciera nada porque iba a ser peligroso por mi problema físico”, explicó Ricardo.

Pero por fortuna de Ricardo, un vecino alertó a la policía sobre lo que estaba sucediendo y así el delincuente quedó detenido y el padre del “Peque” pudo recuperar todo lo robado.