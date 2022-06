Este miércoles, el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires determinó en asamblea la toma de la institución para exigir la remoción de un docente y de un empleado. Las implicados son Roberto Rodríguez, Jefe del Departamento de Educación Física de la entidad, y José Sebastián Báez, que tiene a su cargo el mantenimiento del Campo de Deportes.

Rodríguez es acusado de presuntos actos de violencia contra un alumno, al que habría amenazado con “bajarle los dientes”; mientras que Báez tiene una condena de tres años de prisión en suspenso por abuso sexual contra una menor de edad. En las redes sociales del Centro de Estudiantes, habían publicado imágenes del hombre en contacto con alumnos durante un evento realizado el 21 de mayo.

Como en otras ocasiones, el CNBA está tomado por los alumnos (Foto: DYN)

La titular del Centro de Estudiantes, Victoria Liascovich, indicó que este jueves mantendrán una reunión con la rectora, Valeria Bergman, a la espera de que sus demandas tengan una respuesta. En ese caso, dijo, la toma se levantará de manera inmediata.

“Nuestras condiciones son muy claras y básicas: que el condenado sea despedido o desplazado a otra dependencia de la UBA donde no tenga contacto con menores; que el docente denunciado no vuelva a tener contacto con estudiantes hasta tanto se jubile, que faltan tan solo dos meses; y exigimos una formación obligatoria de educación sexual integral a todos los docentes, no docentes y autoridades del colegio”, explicó Liascovich. “No es una toma permanente, pero necesitamos que ningún tipo de abusador sexual pueda tener contacto con menores”, manifestó.

La joven explicó que el segundo y tercer piso del edificio, en donde se ubican los estudiantes ingresantes, se encuentran aislados para proteger el sector de posibles daños. “Tenemos comisiones de seguridad para que no se dañe el edificio. Se están revisando mochilas para que no se ingrese ningún tipo de sustancia al colegio. Es nuestra organización para que no surja ningún inconveniente interno”, aseguró.

“Esta toma es una de las más validas que históricamente hemos tenido como estudiantes considerando que estamos reclamando que un abusador sexual de menores y un docente denunciado por violencia sumariado no sigan teniendo contacto con estudiantes”, indicó para justificar la medida.

El comunicado del Rectorado del CNBA

Mientras la Asociación Gremial Docente manifestó su “solidaridad” con los hechos detallados por el Centro de Estudiantes, pero el Rectorado señaló su malestar a través de un duro comunicado subido a su página web, en el que calificaron la protesta como “sorpresiva e infundada”.

En el texto, no se hace referencia a la situación de Rodríguez, solo se indica que su jubilación fue reclamada el 5 de abril pasado. Acerca de Báez, manifestaron que se abrió un sumario y que le solicitaron “a las autoridades de la UBA el traslado provisorio del agente hasta tanto se aclare la situación planteada”.

El Rectorado del Colegio Nacional Buenos Aires se pronunció sobre la medida.

Parte del comunicado publicado por el Rectorado de Colegio es el siguiente:

Lamentamos informar que el Colegio ha sido “tomado” por decisión de las asambleas de estudiantes celebradas en los tres turnos en el día de la fecha. En consecuencia de esta situación totalmente sorpresiva e infundada para toda la comunidad educativa, quedan suspendidas todas las actividades académicas, administrativas y extracurriculares hasta tanto las autoridades legales del establecimiento retomen el pleno control y dominio de la totalidad del edificio. También queda suspendido el Acto de la Bandera previsto para el viernes 24 de junio y que será reprogramado oportunamente.

[...]

Por otro lado, con respecto a la situación del docente mencionado, aclaramos que no se encuentra frente al alumnado, ni tiene restricción alguna para cumplir sus funciones. Cabe destacar que en el año 2019 esta información ya fue transmitida a los estudiantes; y durante este año, en reiteradas ocasiones, frente a las autoridades del Colegio y de la Secretaría de Educación Media de la UBA, se les volvió a suministrar la misma información. Asimismo, el profesor ha presentado el 5 de abril del corriente año la renuncia condicionada a todos sus cargos según consta en Resolución de Rectoría CNBA N°195/2022, a la espera del beneficio jubilatorio.

Finalmente, en lo que respecta a la información publicada por el Centro de Estudiantes del CNBA en sus redes sociales sobre personal nodocente, informamos que, habiendo tomado conocimiento en el día de la fecha, hemos iniciado un proceso de información sumaria y solicitado a las autoridades de la UBA el traslado provisorio del agente hasta tanto se aclare la situación planteada.

Lamentamos profundamente que se lleven adelante este tipo de acciones, mientras se encuentran en plena vigencia y funcionamiento las diversas instancias institucionales y de convivencia previstas en la reglamentación colegial y con diálogo constante de la gestión en reiteradas reuniones con el CENBA.

Asimismo, se hace saber a la comunidad educativa que se modificará el calendario académico extendiéndose el ciclo lectivo por cada día de pérdida de clase.

Recomendamos reflexionar en familia junto a sus hijas e hijos acerca de las consecuencias que emergen de este tipo de acciones, tales como la interrupción del ciclo lectivo, de las clases de apoyo al curso de ingreso y de los exámenes pertinentes del mismo, así como de las actividades extracurriculares.

Saludos cordiales,

Lic. Valeria Bergman y Equipo de Gestión

Rectora CNBA UBA