Toda una diva: Jesica Cirio posó de espaldas con una original malla con cadenas

De espaldas, con una malla color blanca y cadenas que le cuelgan, Jesica Cirio se lució con una foto en su cuenta de Instagram que provocó una ola de piropos por parte de sus seguidores.

En la tarde de este jueves, la rubia subió la temperatura de la red social. Cirio no pierde oportunidad para cautivar con su estilo y, en esta oportunidad, aprovechó para quitarse un poco de ropa y mostrarse en traje de baño.

El conjunto de reptil de Jesica Cirio es tendencia. Foto: Instagram

"Día de fotos y no puede faltar mi proteína. Ya les conté que la consumo casi a diario porque me ayuda a alcanzar mi consumo de proteína recomendado. La elijo no solo porque es de origen vegetal, sino porque también contiene minerales quelatados para mejorar pelo, piel y uñas!", escribió Jésica en su posteo.

Por su parte, luego de recibir al menos 23 mil likes a los pocos minutos de haber subido la publicación, también cosechó cientos de comentarios por parte de los followers que le dejaron ver el cariño que le tienen.

Jesica Cirio posó en una malla blanca y subió la temperatura.

“Siempre tan espléndida Jésica Cirio”, “Obviamente preciosa”, “La perfección existe eres tu” , “Diosa que sos Jesica. Te amo linda”, fueron algunos de los mensajes que recibió Cirio.

Cómo saltó a la fama Jesica Cirio

La primera aparición pública de Cirio fue en 1996 en el programa “Las 3 Marias”, emitido por ATC y conducido por Las Trillizas de Oro, en el cual, junto con otros cinco niños, era bailarina y asistente. En aquel entonces, la modelo tenía 11 años.

Jesica Cirio mostró sus tatuajes bajando su ropa interior.

Seis años después, en el 2001, Jesica se postuló para que el público la eligiera “Diosa Tropical” en el certamen del programa Pasión tropical, logrando cierto reconocimiento por su belleza. Estas apariciones la llevaron a ser convocada para el personaje de “la Sobrinita” de Gerardo Sofovich en “Polémica en el bar”.

Jesica Cirio se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de diversas marcas. Foto: Instagram

Tras todos estos sucesos en su vida, Cirio ha sabido mantenerse vigente en la televisión, además de encontrar su lugar en las redes sociales, donde promociona diferentes marcas.