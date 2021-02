Bahía Blanca no se quedó quita tras el femicidio de Úrsula Bahillo organizaciones feministas, políticas y vecinos se concentraron en la tarde del miércoles frente a la Municipalidad y marcharon hasta la Comisaría de la Mujer, ubicada en Berutti al 600.

Reclamaron pidiendo justicias y acciones concretas contra la violencia de género.

A través de un comunicado dijeron: “Denunciar no sirve cuando la policía es cómplice de un Estado que no garantiza nuestro cuidado. Las relaciones de poder siguen siendo desiguales y hasta que eso no cambie la realidad será siendo peligrosa para las mujeres y las identidades disidentes”.

El femicidio de Úrsula conmocionó al país, la joven de 19 años fue asesinada en Rojas por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, policía de 25 años que se encuentra con carpeta psiquiátrica desde septiembre de 2020. De acuerdo a los estudios preliminares lo hizo con alevosía y ensañamiento.

La víctima había denunciado varias veces a Martínez y en mensajes de Whatsapp que se viralizaron luego del asesinato había contado a sus amigas sobre los casos de violencia a los que fue sometida.