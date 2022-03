El secretario de Gobierno del Municipio de Bahía Blanca, Marcos Streitenberger, anunció en su cuenta personal de Twitter que “a partir de hoy, por decreto, el uso del barbijo en dependencias municipales, transporte público y locales comerciales será optativo, quedando a criterio de los titulares su implementación”.

“Esta medida la tomamos con compromiso y responsabilidad en base al alto porcentaje de vacunados y el contexto epidemiológico. Nuestra postura sobre este tema siempre fue clara: es un pedido que planteamos reiteradas veces al Gobierno Provincial, especialmente en las escuelas”, publicó el funcionario.

“Las clases presenciales no representan un riesgo mayor que el resto de las actividades. El discurso tiene que ser justo y equitativo: no podemos obligar a los chicos a usarlos cuando en distintos actos políticos, institucionales y eventos masivos no se utilizan”, contiúa el hilo.

Desde Juntos vienen insistiendo para la no obligatoriedad del barbijo en instituciones educativas.