El próximo jueves y viernes llevará a cabo una medida de fuerza a nivel nacional, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA). Los trabajadores del sector privado de la salud de Bahía Blanca harán el paro y será de cuatro horas por turno.

Roxana Modarelli, integrante de la Asociación de Trabajadores de la Salud Argentina de nuestra ciudad, contó que entre jueves y viernes “todo el sector privado va a llevar a cabo una medida de fuerza con un paro de cuatro horas por turno”.

“Después de casi un mes y medio de negociación no se llegó a un acuerdo con las cámaras empresariales. Tenemos vencida la paritaria y no se ha arribado a un acuerdo, por eso se ha resuelto a través del consejo directivo de nuestra Federación tomar estas medidas de fuerza que no son solo locales, sino en todo el país y el sector privado”, amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, Modarelli dijo que, “nuestro gremio pide un porcentaje de aumento del 43 % al 45 % para este año, acorde para recomponer el salario ante la gran situación de inflación que se vive, y las cámaras empresarias ofrecen algo muy alejado”.

“ Hoy nuestros salarios básicos rondan los 50 mil pesos en promedio y la enfermería está en unos 56 mil. Por eso se pide ese porcentaje y por eso vamos al paro”, agregó.

La profesional explicó en qué consistirá la medida de fuerza, enmarcada en la pandemia por coronavirus que ya lleva un año y medio.

“En el sector de salud tenemos que organizar y garantizar la atención de los sectores neurálgicos de los hospitales, las guardias y sectores críticos como la terapia. Pero en otros sectores, como turnos previstos o institutos de diagnostico, se verá afectada la atención a la población”, relató.

Además, Modarelli contó que ya venció el plazo para acceder al bono del gobierno para este año, que consiste en tres cuotas de 6.500 pesos, y que las empresas han hecho los trámites correspondientes, pero “aún no se ha cobrado”.

“El bono que nos prometió el Gobierno aún está pendiente de pago, y es otro punto de los reclamos. La primera cuota debía haberse cobrado en mayo y ya estamos terminando junio, se ha demorado mucho. Ese bono es una ayuda importante para el sector y un reconocimiento”, mencionó.

“Nos sentimos acompañados por mucha gente, pero también criticados por quienes creen que nuestro gremio, por ser del sector de Salud, no puede organizar un paro. Lo haremos con responsabilidad y atendiendo, pero también tenemos que manifestarnos y cobrar lo que corresponde”, completó.

Fuente: LaNueva