Luego de varios días de silencio oficial, el jefe de Gabinete, Alejandro Vieyra, se refirió al 4D realizado en el Balneario el último viernes por las Primos 20 y 21 en el llamado 4D. “Nosotros no lo autorizamos, les pedimos que no lo hagan y les advertimos que estaban fuera de la ley, pero cuando es una población tan grande la que incumple la Policía no puede actuar, más allá de algunas cuestiones marcadas por los delegados. Hubiésemos preferido que no suceda, pero al menos se logró que terminara temprano, cuando la cantidad de gente se incrementaba y se estaba respetando menos el distanciamiento”, aseguró el funcionario en diálogo con Diario EL TIEMPO.

4D en el Balneario: polémica y discusión en las redes sociales

Vieyra aseguró que “con voluntarios y empleados municipales, nosotros tratamos de lograr el distanciamiento correspondiente y el uso del barbijo. Cuando hay tanta cantidad de personas lo que más se puede hacer es prevención y en ese aspecto logramos hablar con los delegados de la Promo2020 y de la 2021” y agregó que “es preocupante porque no sabemos qué consecuencias pueda tener de acá a diez días esta situación. En principio pudimos actuar en varios casos -relacionados con peleas y algunos alcoholizados- comunicándonos con sus padres”.

Por último, el jefe de Gabinete opinó que “es una responsabilidad que tenemos que afrontar todos, porque hay padres, tíos, abuelos, adultos responsables que tienen a cargo a estos chicos y que también deberían colaborar para que esto no suceda. Pero fueron muchos meses de aislamiento y esto está pasando en muchos lugares. En Mar del Plata las imágenes que se ven parecen de un enero normal. Es algo que no tendría que haber pasado y nosotros no contamos con las herramientas para evitar que sucediese”.