Se suspendió la marcha que se iba a realizar el próximo lunes ante posibles irregularidades en el proceso de vacunación en Azul. El principal convocante, el médico Néstor Nassello, anunció a través de Facebook la decisión de suspender la protesta ante el aumento de casos de coronavirus en Azul.

“Ante el aumento sostenido de casos en nuestra ciudad, y si bien una marcha con protocolo es de bajo riesgo, no quiero que me hagan responsable del aumento de contagios y víctimas que lamentablemente se producirán por la combinación de la falta de vacunas, de la reuniones familiares y de los viajes de Semana Santa. Es por eso que se suspende la marcha del dia lunes 5 a las 11 horas. A muchísimas personas que apoyaron e iban a concurrir les digo que igualmente se logró el objetivo de visibilizar aún más el problema”, escribió el médico azuleño en su cuenta de Facebook.

“A los responsables del Hospital de Niños de Azul, que estuvieron en la organización o en conocimiento del indigno vacunatorio Vip y a los responsable que por negligencia permitieron que se inutilicen 300 vacunas en PAMI de Azul y se pongan en riesgo 300 vidas, revean si están a la altura del cargo en el que se encuentran. A la justicia le pido que tenga celeridad y resultados. A los que me calumniaron, injuriaron y faltaron el respeto, generando preocupación en mi familia, todos estos dias, militantes muchos, les devolveré la gentileza en los tribunales. A toda la gente de bien que me apoyó y que solo quiere que se la trate como corresponde, que se le cuiden sus turnos y sus vacunas y no se haga política con ellas les digo gracias”, agregó Nassello.

Hace unos días, el médico azuleño había convocado a marchar desde el Hospital Materno Infantil Argentina Diego hasta el PAMI en protesta por las presuntas irregularidades del plan de vacunación en el centro de salud y las 300 dosis que se echaron a perder en la obra social de los jubilados al perder la cadena de frío.