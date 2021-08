“Nos pidieron que fuera un representante de la firma, aunque oficialmente no hay nada porque el municipio sigue sin responder y el Concejo Deliberante nos citó para entender qué pasó. Nuestra expectativa es que el municipio nos explique qué pasó. Me dijeron que el expediente está a la espera de la firma, por lo que la obra va a ser adjudicada a la empresa Malvinas y el decreto ya lo dice todo porque es la palabra del intendente y eso no se revoca. Él tiene la facultad de hacerlo, no tiene nada que lo avale, pero que lo puede hacer lo puede hacer”, afirma de forma contundente Leandro Maillet, uno de los socios gerente de la empresa Estándares Vial, que cuestiona duramente al municipio de Azul por supuestas irregularidades en la adjudicación de una obra de pavimentación de 35 cuadras en esta ciudad.

Adrián Maillet, hermano de Leandro y otro de los dueños de la empresa, estará en Azul y mantendrá una reunión con los concejales luego de que se conociera públicamente la denuncia. Antes de que llegue al cuerpo legislativo, Vía Azul entrevistó a uno de los responsables de la firma bahiense.

En diálogo con este medio, el Secretario de Obras Públicas, Carlos Caputo, afirmó que la Comisión Evaluadora prescindió de su empresa porque habían tenido problemas y denuncias en otros municipios

Nunca dijo en qué municipios tuvimos denuncias, sólo menciona lo de Necochea. Nosotros al Concejo le vamos a presentar el estado de obra a la fecha de Necochea y la curva de inversión que demuestra que no estamos incumpliendo ningún contrato. No hay ningún municipio que avale lo que Caputo dice, es como que tira cosas al aire sin decir nada concreto como para ensuciarnos. Caputo me llamó y me pidió que fuera a charlar al municipio porque no quería que hiciera público esto. Él mencionó que Malvinas hizo como una UTE, lo que no tiene una validez jurídica. SI es una subcontratación, en el caso del pliego debería tener las mismas condiciones de la obra. Tiene que encuadrar jurídica, legal y económicamente la empresa que él dice que va a tener.

Caputo también afirmó que priorizaron una empresa local para evitar el ingreso de personal de otras ciudades en medio de la tercera ola de coronavirus

Nosotros en la oferta propusimos personal obrero 100% azuleño y personal jerárquico con PCR negativo. Y eso no lo pueden desmentir.

¿Qué expectativa tiene sobre la reunión con los ediles azuleños?

Ya no quiero ni un resarcimiento ni mucho menos, lo que nosotros estamos buscando es que se salga a la luz y que ellos puedan explicar qué pasó. Y a título de ciudadano, creo que le deben una respuesta al ciudadano azuleño de porqué le hicieron gastar 21 millones de pesos.

Foto: Archivo