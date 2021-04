La médica y presidenta de la Asociación de Profesionales de Olavarría, Alejandra Capriata, afirmó que en el Hospital Municipal de la ciudad cementera “lamentablemente ya se está haciendo una selección de pacientes” por el colapso del sistema sanitario.

“Vos tenés una terapia que está llena y una Sala-Covid que está llena, y llegan pacientes a la guardia que ingresan casi muriendo, ahí hay una selección de pacientes. Tenés pacientes muy graves en Sala-Covid, está llena la UTI ¿Dónde los vas a poner? Ahí se hace una selección, lamentablemente. Eso es lo grave, es lo que nosotros queremos poner en palabras para que sea de público conocimiento”, afirmó Capriata en diálogo con Cadena 103, y agregó que “este es el momento de cerrar para después poder seguir, o vamos a seguir contando los muertos de a 25 por semana”.

La médica recalcó que “estamos en la fase del colapso de la UTI, no vamos a tener lugar para internar los pacientes. Vamos a tener que empezar a hacer un control de la crisis”.

Por otro lado, la profesional de la salud manifestó que es grave la falta de enfermeros: “La Asociación de Terapia Intensiva recomienda un enfermero cada dos pacientes. En Olavarría tenemos nueve pacientes respirados que tiene dos o tres enfermeros por turno: no llegamos ni a la esquina. En la UTI no se incorporaron enfermeros”.

“Tenemos 25 muertos en la última semana, 40 y pico de muertos en el mes de abril, y creo que si eso no convence a la gente de que hay que relentizar la curva de contagios a la que estamos expuestos, no sé qué es lo que los puede convencer, tanto a las autoridades y a la gente. Nosotros adentro del hospital estamos viviendo un caos, estamos viviendo una situación inédita, una situación muy grave, que le puede pasar a cualquier de los que están oyendo, porque van a llegar a un hospital completamente saturado y que no lo van a poder atender, eso es la parte de la balanza en la cual personalmente apoyo, la de relentizar la curva de contagios”, afirmó Capriata.

Por último, la doctora opinó que “las restricciones que el presidente puso para el Amba yo las implementaría para Olavarría y para aquellos distritos que están con este nivel de muertes y saturación del sistema de salud”.