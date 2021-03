Este lunes, el fiscal Ignacio Calonje solicitó que la causa que investiga presuntas irregularidades en la vacunación contra el coronavirus en el Hospital Materno Infantil pase al fuero federal, ya que considera que porque el plan de inoculación contra el COVID 19 tiene alcance nacional y fue establecido desde el Ministerio de Salud de la Nación, más allá de que las vacunas las envía la provincia.

Al igual que pasó con la investigación por las dosis perdidas de Sputnik V en Olavarría, Calonje considera que es la Justicia Federal la que debe tomar este caso. El fiscal firmó el pedido de traslado y ahora es la jueza de Garantías de Azul, Magdalena Forbes, quien decidirá la competencia de la causa. En caso de determinar que la investigación sigue en el fuero federal, la causa recaería en el magistrado Gabriel Di Giulio.

En principio, hasta que no se decida el pase o no, a la justicia federal no se realizarán más pedidos de prueba, ni se tomarán declaraciones. Calonje ya había adelantado a Vía Azul que las medidas más urgentes eran la declaración de la enfermera Soledad Miranda y el pedido de cámaras y documentación en el Materno Infantil.

LA DENUNCIA

Hace algunas semanas, María Soledad Miranda denunció irregularidades en el proceso de vacunación en el Hospital Materno Infantil. Según el testimonio de la enfermera, los directivos del centro de salud modificaron los turnos de vacunación enviados por la provincia de Buenos Aires para inocular a familiares y amigos.

“Es lo mismo que pasó en el Ministerio de Salud con las vacunas VIP”, afirmó Miranda en diálogo con Vía Azul.