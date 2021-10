Luego de que se conociera la noticia de la suspensión del show de L-Gante en Azul, el municipio emitió un comunicado en el que Lucio Castiglione, encargado de Inspección General de la comuna, afirmó que “la suspensión de la presentación de L-Gante fue mi sugerencia”

“La decisión de no autorizar este evento en concordancia con Bomberos y Policía fue sugerida por mi persona al Intendente teniendo en cuenta el incumplimiento de requisitos que permitían garantizar la correcta realización del evento”, aseguró el funcionario.

Luego, remarcó que “es nuestro deber como funcionarios cuidar de la seguridad de los vecinos y vecinas de Azul e informar y asesorar al jefe comunal de cada una de las actividades y eventos que se realizaran en nuestro partido”.

Desde la organización del evento emitieron un duro comunicado contra Castiglione y el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra por la suspensión del evento.

“El municipio decide no aceptar los informes, comprobantes de pagos, planos de BOMBEROS, planos eléctricos, informe de estructura, pago de CAP, ambulancia y demás papeles necesarios como SADAIV, ADICAPIF, SEG DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ETC. Cabe destacar que la manera de actuar del área de HABILITACIONES, NO es la adecuada, ya que incumplen con las vías legales para realizar este tipo de trámites”, aseveraron.