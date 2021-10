Luego de los cruces entre la productora y el municipio de Azul, este sábado Blak Pary anunció que se suspende el recital de L-Gante que estaba previsto para este esta noche en el Club River Plate de Azul.

“Mediante el presente comunicado desde la organización de BLAK PARY, informamos que el evento que tenía como artista principal a L-GANTE queda CANCELADO por ALEJANDRO ANDRES VIEYRA secretario de gobierno de Azul, quien mediante una orden dada a LUCIO CASTIGLIONE de HABILITACIONES, el municipio decide no aceptar los informes, comprobantes de pagos, planos de BOMBEROS, planos eléctricos, informe de estructura, pago de CAP, ambulancia y demás papeles necesarios como SADAIV, ADICAPIF, SEG DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ETC. Cabe destacar que la manera de actuar del área de HABILITACIONES, NO es la adecuada, ya que incumplen con las vías legales para realizar este tipo de trámites”, dice el texto.

“Las entradas se devolverán el día MARTES 5 de Octubre, en los mismos puntos de venta, o la pueden utilizar en el show de TANDIL el día Domingo. También les queremos contar que tenemos contratado un vuelo privado, hoteles y demás, el daño que realizaron es realmente muy grande y lo vienen haciendo en cada uno de los eventos que se proyectan en Azul, recuérdese el AUTO-CINE. Esta misma decisión, que ejerce presión sobre las autoridades, termina teniendo el mismo impacto en la MUNICIPALIDAD DE TAPALQUE”, continúa el comunicado.

“Esperamos sepan entender, y continuaremos nuestra pelea en las vías legales, TAMBIEN INFORMAMOS QUE QUEDAN SUSPENDIDOS TODOS LOS EVENTOS PROYECTADOS EN LA CIUDAD, HASTA TANTO NO ESTE MAS EN EL PODER VIEYRA. Por ultimo queremos comunicar que trabajaremos duro y con firmeza para cambiar la triste realidad política que se vive en el PARTIDO DE AZUL, ya que contamos con una ciudad hermosa, pero mal manejado desde hace años, lo cual termina teniendo un gran impacto sobre los emprendedores de Azul”, concluye el texto que lleva la firma de los organizadores Neri y Emmanuel Lauría