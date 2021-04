“Soy medica de guardia del Hospital Municipal Héctor Cura de Olavarría desde hace 24 años. Antes mi segunda casa, donde me sentía segura. Hoy, un lugar con la posibilidad casi certera de enfermar. Esta es mi cara antes y después de una guardia `de mierda´, como decimos entre compañerxs cuando no podemos parar ni siquiera para ir al baño, comer algo o tomar un mate”, así arranca el fuerte posteo de Silvia de la Torre (MP 81.242), una médica olavarriense que se volvió viral por el impactante antes y después que publicó en su cuenta de Facebook.

“Practique lavarme las manos una y mil veces, como así también vestirme y desvestirme hasta aprender a hacerlo para evitar el contagio y no contagiar, pero no practique jamás como acostumbrarme a ver tantas personas graves a la vez, con la misma enfermedad. Ni tampoco a ver morir a tanta gente junta por la misma causa y que quizás pudo evitarse, pudieron salvarse si hubiéramos acatado todxs las medidas básicas de prevencion como lavado de manos, distancia social, no juntadas”, continúa el posteo de la doctora.

“La desesperanza y la tristeza en los ojos de mi querido compañero enfermero, cuando me pregunta `Silvita, ¿no podemos hacer mas nada por este paciente?´ y yo le respondo `No, no hay más nada para hacer, solo darle oxígeno y morfina para evitar el desasosiego que genera morir con lucidez y sin aire´. Y es otra muerte más, y cada persona que muere delante de nuestros ojos nos deja atónitos, nos llena de impotencia porque nos formamos para salvar vidas y hoy estamos viviendo una realidad inimaginable. He sentido miedo, he estado a punto de desfallecer con ganas de salir corriendo viendo todas las camas y camillas ocupadas, sillas de ruedas en el pasilllo, ambulancias que no paran de traer gente. Algunxs ya moribundxs y sé, porque estoy ahí, que no tengo un lugar donde acostar otro cuerpo más”, sigue el posteo.

“Tambien hay que ocuparnos de las personas crónicamente enfermas, a las que el sistema no les ha resuelto sus problemas de salud por la situación epidemiológica, desde hace mas de 1 año y nos necesitan y nos llevan mucho tiempo y trabajo, y llegan a las guardias. Me ha tocado explicar, aunque parezca mentira, ante el reclamo de pretender habitación individual que aunque tengas prepaga o dinero tratamos a todxs por igual, y los derechos son los mismos para pobres y ricxs. Hablo por teléfono con la gente que llama desesperada, porque está contagiada, no sabe que hacer. Siente temor y hago de psicóloga para contenerles porque tenemos una sola ambulancia y porque no podemos atender al unísono tanta demanda y seleccionamos cuando salir”, expresa De la Torre.

“Escucho muchas cosas por ahí: que salud ha relajado, también que el sistema no está colapsado, que el virus no existe, que la vacuna es un chip para controlarte. Yo les digo politicxs partidarios cierren todo, incluidos sus traseros y pongan sentido común a esto porque tienen la mayor responsabilidad: cuidar de nuestra salud ,incluida la salud del personal de salud fisica y menta, que parece que no la estarían considerando. Y que les quede bien en claro que al caos lo vivimos quienes estamos de cuerpo presente las 24 horas del dia en distintos frentes”, finaliza el posteo publicado en Facebook que fue compartido más de 600 veces.