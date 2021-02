A más de tres meses de la muerte de Eliana Mendilaharzu, la familia le reclama a la justicia el cambio de carátula de intento de homicidio a femicidio. “Venimos pidiendo el cambio de carátula. Si bien el abogado de asistencia a la víctima ya lo pidió, todavía no está. Es momento de no hacer indiferencia por Ely y por todas. Y queremos el traslado a un penal de máxima seguridad para que Ramiro Ponce no tenga los beneficios que está teniendo acá”, afirmó María de los Ángeles Zárate en diálogo con Vía Azul.

La mamá de Eliana convocó a todas las mujeres de Azul a sumarse a la marcha que organiza AMMA para el miércoles 17 en la Plaza San Martín. “Nos unimos a la misma marcha que está convocada para el 17 porque la lucha es para todas. Nos unimos ahora porque Ely es de Azul y no solamente por ellas, sino en apoyo a todas. Para estar presentes y para agradecer a la ciudad que siempre nos acompañó”, aseguró Zárate.

Sobre Ponce, la ex pareja de Eliana que está detenido en la Unidad 7 de Azul, la mujer afirmó que “el mismo penal le otorga permitidos” y que “debería estar en Siera Chica, en la Unidad para delitos aberrantes”.

“Pido justicia porque ella quiere seguir hablando a través de mi voz y la de muchas, por eso estaré presente por ella y por todas las victimas de violencia, Nada nos repara ya el dolor día a día es insuperable pero estaré en pie hasta que se haga justicia”, agregó la madre de la joven fallecida.