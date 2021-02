El intendente de Laprida, Pablo Torres, informó a través de las redes sociales que tiene coronavirus luego de realizarse un test rápido el último sábado.

“Quiero informarles que este mediodía descubrí que había perdido el sentido del olfato. No había tenido otros síntomas relacionados con covid en los días anteriores, salvo un resfrío (lo que no es considerado síntoma covid). Al detectar la perdida de olfato consulté inmediatamente a los médicos del hospital quienes en horas de la tarde me realizaron un test rápido que dio como resultado POSITIVO”, escribió el jefe comunal.

“No tengo ningún padecimiento físico salvo la pérdida de olfato, es decir estoy en condiciones normales de salud. Tengo la vacuna aplicada en sus dos dosis, lo que sin dudas debe ser el motivo de que no sienta ningún tipo de molestia”, agregó Torres, quien indicó que permanecerá aislado hasta el 26 de febrero.

Según difundió en las redes sociales, el intendente de Laprida se dio la primera dosis de Sputnik V el 5 de enero y la segunda el 26 de ese mismo mes.